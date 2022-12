Έπειτα από σχετική ψηφοφορία που διεξήχθη από την F1, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχθηκε «Βασιλιάς» των προσπερασμάτων το 2022.

Στον επίσημο λογαριασμό της Formula 1 στο Twitter πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία σχετικά με το ποιο προσπέρασμα ήταν το καλύτερο για την αγωνιστική σεζόν του 2022. Οι θεατές ψήφιζαν το αγαπημένο τους, έπειτα από μία σειρά από polls με προσπεράσματα και στο τέλος έμειναν δύο.

Αυτό που αναδείχθηκε ως κορυφαίο, ήταν του Σεμπάστιαν Φέτελ στον Κέβιν Μάγκνουσεν στον τελευταίο γύρο του Grand Prix ΗΠΑ. Μετά από ένα αργό pit-stop, ο Γερμανός έκανε ένα εξαιρετικό comeback για να τερματίσει εν τέλει στην 8η θέση. Για να το καταφέρει αυτό, έπρεπε να κάνει ένα γενναίο προσπέρασμα στον οδηγό της Haas το οποίο ξεκίνησε από τη στροφή 12 και ολοκληρώθηκε στη στροφή 19. Μάλιστα, οι δύο οδηγοί ήταν δίπλα-δίπλα στις στροφές 16-18. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φέτελ είχε πολύ πιο φρέσκα ελαστικά από τον Μάγκνουσεν, κάτι που έπαιξε το ρόλο του.

