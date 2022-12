H FIA άλλαξε τους τεχνικούς κανονισμούς της F1 που αφορούν την εμπρός αεροτομή και «βάζει στοπ» σε σχεδιασμούς όπως αυτός της Mercedes-AMG.

Στο πλαίσιο του Grand Prix της Formula 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, άπαντες είχαν στρέψει την προσοχή τους στο γκαράζ της Mercedes-AMG. Η γερμανική ομάδα έφερε μία νέα εμπρός αεροτομή, πολύ διαφορετική από αυτή που είχε μέχρι εκείνο το σημείο και προκάλεσε αναστάτωση στις αντίπαλες ομάδες.

Πέντε μικρά πτερύγια είχαν τοποθετηθεί ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο στοιχείο της εμπρός πτέρυγας. Παρά το γεγονός πως η Mercedes τα χρησιμοποιούσε για υποστηρίγματα, είχαν ξεκάθαρα αεροδυναμική επίδραση. Όμως λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, δεν χρησιμοποιήθηκε στο Όστιν, ούτε στο υπόλοιπο της σεζόν.

Mercedes added some turning vanes to the front wing.#AMuS #F1 #USGP pic.twitter.com/M1wdihwF2Q