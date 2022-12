Την είσοδό της στη Formula E, το αμιγώς ηλεκτρικό πρωτάθλημα μονοθεσίων, με την ομάδα της ABT ανακοίνωσε η Cupra, που επεκτείνεται ακόμη περισσότερο στο χώρο του ηλεκτροκίνητου αθλητισμού.

Η Cupra, η οποία έχει τη φιλοδοξία να γίνει μία πλήρως εξηλεκτρισμένη μάρκα μέχρι το 2030, είναι έτοιμη για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της και μαζί με την αγωνιστική ομάδα ABT θα πάρει μέρος στη Formula E, τον κορυφαίο διαγωνισμό ηλεκτροκίνητων αγώνων στον κόσμο. Είναι ένα φυσικό βήμα για την Cupra καθώς προσπαθεί να μεταμορφώσει τον κόσμο των αγώνων και να αποδείξει ότι ο εξηλεκτρισμός και οι επιδόσεις ταιριάζουν απόλυτα.

Το ABB FIA Formula E, το πρώτο εξ ολοκλήρου ηλεκτρικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μονοθεσίων της FIA στον κόσμο και το μόνο που έχει πιστοποιηθεί με «net-zero» από την έναρξή του και η Cupra μοιράζονται το ίδιο DNA, και οι δύο προσεγγίζουν ένα διαφορετικό κοινό που μοιράζεται μία κοινή στάση.

O CEO της Cupra, Ουέιν Γκρίφιθς, δήλωσε για τη συμμετοχή της Cupra στη Formula E: «Οι αγώνες είναι στον πυρήνα του DNA της Cupra και στην Cupra βγαίνουμε για να κερδίσουμε. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε το επόμενο άλμα μπροστά και να συμμετάσχουμε στον μεγαλύτερο αγώνα ηλεκτρικών μηχανοκίνητων και ανυπομονώ να δω την ομάδα ABT CUPRA Formula E στην καρδιά μερικών από τις πιο εμβληματικές πόλεις του κόσμου. Η συμμετοχή μας στην Formula E, μια μοναδική πλατφόρμα μηχανοκίνητου αθλητισμού, υπογραμμίζει τη φιλοδοξία μας να γίνουμε μια πραγματικά παγκόσμια μάρκα, με στόχο να εμπνεύσουμε τον κόσμο από τη Βαρκελώνη».

Με τους οδηγούς της ομάδας Ρόμπιν Φριντς (Ολλανδία) και Νίκο Μίλερ (Ελβετία) να έχουν δηλώσει συμμετοχή για το 2023, η συμμετοχή της ομάδας ABT CUPRA Formula E στο "KönigKlasse" όλων των ηλεκτρικών αγωνιστικών πλατφορμών θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη μάρκα χάρη στην παγκόσμια προβολή και τις δυνατότητες τεχνικής καινοτομίας που παρέχει η Formula E. Τόσο η ABT όσο και η Cupra θα ενισχύσουν τη σχέση τους ως βασικοί συνεργάτες στην ομάδα ενώ η Mahindra Racing θα παρέχει την τεχνολογία των κινητήρων.

H συνεργασία των δύο πλευρών, έχει ξεκινήσει ήδη από το πρωτάθλημα Extreme E, και οι δύο μάρκες είναι ήδη πρωτοπόροι στους ηλεκτρικούς αγώνες. Η ABT γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Formula E με τη δική της ομάδα και η Cupra ξεκίνησε το ταξίδι της στον ηλεκτρικό μηχανοκίνητο αθλητισμό αναπτύσσοντας το e-Racer, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο τουρισμού στον κόσμο.

Here it is. 😍 Meet the ABT CUPRA Formula E Team.#ABTCUPRAFE #WeAreBack #ABBFormulaE #FormulaE pic.twitter.com/XVya38ZkBr