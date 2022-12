Η FIA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η απόσταση των ζωνών DRS στις πίστες της F1 να μειωθεί σημαντικά από το 2023.

Η νέα γενιά μονοθεσίων, που έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 2022, είχε στόχο να προσφέρει καλύτερες μάχες ανάμεσα στους οδηγούς. Το φαινόμενο ground effect επέστρεψε στα μονοθέσια έπειτα από τέσσερις δεκαετίες και επέτρεψε στα μονοθέσια να ακολουθούν πιο κοντά το ένα το άλλο, δίχως να χάνουν αεροδυναμική απόδοση.

Ωστόσο, ένα χαρακτηριστικό που εμφανίστηκε μαζί με τα νέα μονοθέσια, ήταν το γεγονός πως η χρήση του DRS στις ευθείες ήταν πιο ισχυρή από τα προηγούμενα χρόνια. Σε ορισμένες πίστες μάλιστα, όταν ένας οδηγός ήταν εντός του ενός δευτερολέπτου από έναν άλλο, τότε το προσπέρασμα ήταν αναπόφευκτο.

Αυτό θέλει να το αλλάξει η FIA από το 2023 και εξετάζει μείωση της απόστασης των ζωνών DRS σε ορισμένες πίστες. Αυτό εξηγεί ο τεχνικός διευθυντής της παγκόσμιας ομοσπονδίας στο τμήμα μονοθεσίων, Νικόλας Τομπάζης, στο motorsport.com.

«Σε μερικούς αγώνες το 2023 μπορεί να μειώσουμε την απόσταση των ζωνών DRS. Δεν θέλουμε να είναι τα προσπεράσματα, ας πούμε, αναπόφευκτα ή πολύ εύκολα για έναν οδηγό. Πρέπει να υπάρχει μάχη. Όταν συμβαίνει πολύ εύκολα, σημαίνει πως ένα μονοθέσιο φτάνει ένα άλλο, το προσπερνά και χάνεται στον ορίζοντα. Πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία», ανέφερε ο Τομπάζης.

Ο τέως αγωνιστικός διευθυντής της Formula 1, Ρος Μπρον, είχε μιλήσει για τα προσπεράσματα με DRS και την επιθυμία του το σπορ να μην διστάσει να κάνει αλλαγές: «Κάτι το οποίο γνωρίζουμε για τους οπαδούς, και το λέω γιατί κι εμάς δεν μας αρέσει, είναι πως δεν τους αρέσει να βλέπει ένα μονοθέσιο στην ευθεία να ανοίγει το DRS, να περνά εύκολα και να ανοίγει και διαφορά αμέσως. Σε έναν ιδανικό κόσμο, για εμένα, το DRS πρέπει να χρησιμοποιείται από κάποιον ώστε να βρεθεί κοντά στο μονοθέσιο που είναι μπροστά, ώστε να είναι σε θέση να επιτεθεί. Δεν πρέπει να φοβηθούμε να μειώσουμε τις ζώνες DRS σε πίστες όπως η Μόντσα, γιατί το προσπέρασμα καταντά διαδικαστικό. Δεν είναι εντυπωσιακό».

Riding onboard with both Leclerc and Verstappen for the race-winning overtake 🤯#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/qrJLKeFZGD