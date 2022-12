Ο Κρίστιαν Χόρνερ δεν πιστεύει πως οι επικεφαλής των ομάδων της F1 μπορούν να δειπνήσουν με αρμονία όπως έκαναν οι οδηγοί στο Άμπου Ντάμπι.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο Λιούις Χάμιλτον διοργάνωσε (και πλήρωσε) δείπνο για τους 20 οδηγούς της Formula 1. O λόγος ήταν να τιμήσουν τη συνεισφορά του Σεμπάστιαν Φέτελ στο σπορ, εντός κι εκτός πίστας. Άπαντες έδωσαν το παρών και πόζαραν μαζί για την -ίσως- πιο ωραία φωτογραφία του 2022.

Θα μπορούσε όμως κάτι ανάλογο να συμβεί για τους επικεφαλής των ομάδων; Ο Κρίστιαν Χόρνερ της Red Bull Racing δεν πιστεύει πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό, με τον Βρετανό λόγω της παραβίασης του budget cap από την ομάδα του το 2021 να έχει «δεχθεί πυρά» από επικεφαλής αντίπαλων ομάδων.

«Δυστυχώς δεν υπάρχει η ίδια αγάπη ανάμεσα στους επικεφαλής των ομάδων της F1, όπως συμβαίνει με τους οδηγούς», ήταν τα λόγια του Χόρνερ σε ερώτηση που του τέθηκε από τη Mirror.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι επικεφαλής των ομάδων κάθονται στο ίδιο τραπέζι στις συνεδριάσεις της Κομισιόν της F1, εκεί που ψηφίζουν τις αλλαγές των κανονισμών του σπορ. Οι δημόσιες συναντήσεις τους είναι σπάνιες, με τελευταία να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην Ίμολα. Εκεί δείπνησαν μαζί με τον CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, τον αγωνιστικό διευθυντή της Pirelli Μάριο Ίζολα και τον τέως τεχνικό διευθυντή του σπορ, Ρος Μπρον. Από τη συνάντηση απουσίαζε ο επικεφαλής της Aston Martin, Μάικ Κρακ, ο οποίος δεν παραβρέθηκε λόγω κακής συνεννόησης.

Dinner between all the team principals in Imola (except Aston Martin)🔥 #F1 pic.twitter.com/iIypXfA5mz