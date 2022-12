O Τζορτζ Ράσελ θέλει την επόμενη χρονιά να μην έχει να αντιμετωπίσει τον «κακό δαίμονα» του μονοθεσίου της Mercedes.

Αναμφίβολα η Mercedes-AMG ήταν η ομάδα που επηρεάστηκε περισσότερο από όλες από το porpoising το 2022. To αεροδυναμικό φαινόμενο επέστρεψε στη Formula 1 λόγω των νέων μονοθεσίων και τον τρόπο με τον οποίο παράγουν την κάθετη δύναμη. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα ξόδεψε πολύ χρόνο για να λύσει το πρόβλημά της και παρά το γεγονός πως μείωσε την επίδραση που είχε δεν κατάφερε να το εξαλείψει.

Η W13 E-Performance είχε ένα πολύ μικρό παράθυρο λειτουργίας στα Grand Prix, με τους οδηγούς πολλές φορές να πραγματοποιούν πειράματα με το στήσιμο, θυσιάζοντας αποτελέσματα σε Grand Prix. Το porpoising περιορίστηκε αλλά δεν εξαφανίστηκε, με τους οδηγούς να νιώθουν τις αναπηδήσεις στις στροφές υψηλής ταχύτητας, κάτι το οποίο τους κόστιζε σε χρόνο.

Το 2023 η γερμανική ομάδα επιθυμεί να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1, με τον Τζορτζ Ράσελ να έχει εκφράσει ένα μόνο αίτημα στο σχεδιαστικό τμήμα. Σε δηλώσεις του στο racingnews365, ανέφερε τι τους έχει ζητήσει και ανέφερε ως παράδειγμα τον αγώνα στο Άμπου Ντάμπι.

«Όταν έχουμε porpoising στις στροφές, όπως μας συνέβαινε στο Άμπου Ντάμπι, τότε δεν μπορούμε να βελτιώσουμε το χρόνο μας. Πρέπει να πιέζουμε το μονοθέσιο στο όριο. Στο Άμπου Ντάμπι προσπαθήσαμε να αποφύγουμε το porpoising στις στροφές, διότι το πίσω μέρος του μονοθεσίου είχε αναπηδήσεις και ως αποτέλεσμα γλιστρούσε το ελαστικό. Ελπίζω το φαινόμενο αυτό να μην υπάρχει στο μονοθέσιο του 2023. Κατά τη διάρκεια της σεζόν αυτό το είχαμε σε όλες τις στροφές υψηλής ταχύτητας», είπε ο Βρετανός.

Την πλειονότητα των πειραμάτων εντός της σεζόν είχε αναλάβει ο Λιούις Χάμιλτον. Το porpoising όμως αποδείχθηκε επικίνδυνο για την υγεία του Βρετανού, ο οποίος στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν δεν μπορούσε να περπατήσει μετά το τέλος του αγώνα λόγω των αναπηδήσεων. Στο νοσοκομείο αναγκάστηκε να πάει και ο Πιέρ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri, με την FIA να λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Check this out the porpoising, Jordan. Anyone calling Lewis Hamilton out for complaining or play acting don’t know anything. Had to do this for 2 hours. pic.twitter.com/NknwhMnyxF