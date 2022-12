Το 2026 μπορεί να απέχει ακόμη μερικά χρόνια όμως το videogame F1 22, δίνει πλέον τη δυνατότητα σε όλους τους κατόχους να οδηγήσουν μονοθέσιο με τα χρώματα της Audi.

H Formula 1 το θα υποδεχθεί το 2026 την Audi, η οποία αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να εισέλθει στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Η γερμανική φίρμα του Ομίλου Volkswagen, πείστηκε από την αλλαγή των κανονισμών κινητήρων και θα προχωρήσει μάλιστα στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Sauber Motorsport.

Μπορεί η συμμετοχή των Γερμανών στη Formula 1 να είναι κάτι περισσότερο από τρία χρόνια μακριά, όμως ήδη, όποιος το επιθυμεί μπορεί να οδηγήσει μονοθέσιο με τα χρώματά της. Σε συνεργασία με την Codemasters, η Audi μετέφερε το livery το οποίο παρουσίασε στο πλαίσιο της ανακοίνωσης εισόδου της στην F1 στο Grand Prix Βελγίου, στο videogame F1 22.

Οι φίλοι του εικονικού κόσμου έχουν τη δυνατότητα πλέον να οδηγήσουν το showcar στα χρώματα της Audi, αρκετά πριν το πραγματικό της μονοθέσιο πατήσει πίστα. Το livery είναι διαθέσιμο με το Podium Pass Series 4 και όσοι το αποκτήσουν μπορούν είτε να αγωνιστούν με αυτό στο online mode, είτε στο MyTeam και να φτάσουν στην κορυφή της Formula 1 με τη γερμανική ομάδα.

O πρόεδρος της Audi, Χένρικ Βέντερς, δήλωσε: «Δεν είναι σύνηθες τα χρώματα της ομάδας σου να είναι μέρος ενός videogame, τρία χρόνια πριν βρεθείς στο πρωτάθλημα. Το show car μας προκάλεσε πολλές θετικές εντυπώσεις με τον εντυπωσιακό του σχεδιασμό και τα χρώματα της Audi. Είμαι πεπεισμένος πως το μονοθέσιο με τα χρώματά μας θα κερδίσει πολλούς φίλους του εικονικού κόσμου».

Το F1 22 είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες Playstation, Xbox και pc.



