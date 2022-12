O οδηγός της Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ, μιλά για τις καλύτερες στιγμές του στο 2022 και τους αγώνες που είχε την ταχύτητα για να κερδίσει.

Ο Κάρλος Σάινθ σίγουρα περίμενε μία πολύ διαφορετική δεύτερη σεζόν στη Formula 1 με τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα ξεκίνησε τη χρονιά με το ταχύτερο μονοθέσιο, όμως ο Ισπανός δεν ήταν σε θέση να αντλήσει το μέγιστο από την F1-75 και ως αποτέλεσμα υστερούσε σε απόδοση, τόσο από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, όσο και από τον ανταγωνισμό.

Εντός της σεζόν, κατάφερε να λύσει τα προβλήματά του και από ένα σημείο κι έπειτα, κατάφερε να βρει τα πατήματά του με το μονοθέσιο της Ferrari. Όμως η ιταλική ομάδα είχε ήδη χάσει τον πόλεμο στην εξέλιξη από τη Red Bull Racing και σε εκείνο το σημείο δεν ήταν σε θέση να παλεύει για νίκες.

Παρά την απώλεια τίτλου, ο Σάινθ ήταν πολύ χαρούμενος με τις επιδόσεις του στο δεύτερο μισό του 2022. Μιλώντας στο Sky Sports, o οδηγός της Ferrari μίλησε για τη συνολική του εικόνα στη χρονιά, στην οποία κατέκτησε την πρώτη νίκη της καριέρας του.

«Φυσικά και η νίκη ήταν το highlight μου για εφέτος. Το Σίλβερστον είναι ιδιαίτερο μέρος για τη Ferrari γιατί πήρε την πρώτη της νίκη το 1951 με τον Χοσέ Φροϊλάν Γκονζάλεζ. Όμως για να είμαι ειλικρινής, η οδήγησή μου ήταν μακράν καλύτερη στη Βραζιλία και στις ΗΠΑ. Το καλύτερο τριήμερό μου μακράν ήταν αυτό στη Βραζιλία. Θα εκκινούσα από τη 2η θέση τον αγώνα και θα πάλευα σίγουρα για τη νίκη. Στο Τέξας, πήρα την pole position και θα ήμουν πάρα πολύ δυνατός στον αγώνα, αν δεν εγκατέλειπα. Ήμουν πολύ γρήγορος στο δεύτερο μισό της σεζόν, αλλά θα θυμάμαι για πάντα την πρώτη μου νίκη», σχολίασε ο Ισπανός.

Επιπλέον αναφέρθηκε και στους τομείς που η ομάδα του χρειάζεται βελτίωση ενόψει της επόμενης σεζόν: «Πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα τους αγώνες. Το μονοθέσιό μας είχε φέτος ένα θεμελιώδες πρόβλημα που δεν μας επέτρεπε να ξεκινάμε καλά τους αγώνες. Όλη τη σεζόν είχα πρόβλημα με το συμπλέκτη. Ο δεύτερος τομέας που πρέπει να βελτιωθούμε είναι η στρατηγική. Είναι κάτι στο οποίο δουλεύουμε, όπως επίσης και στην εξέλιξη του μονοθεσίου. Θέλουμε να κερδίσουμε τις Mercedes και Red Bull, οπότε πρέπει να τους ξεπεράσουμε και στην εξέλιξη του μονοθεσίου».

Στην τελική βαθμολογία του 2022, ο Σάινθ βρέθηκε στην 5η θέση, ξεπερνώντας τον Λιούις Χάμιλτον στον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Εκτός από τη νίκη στην Αγγλία, o 28χρονος κατέκτησε τρεις pole positions.

