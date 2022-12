H McLaren Racing ανακοίνωσε πως ο πρώην πρωταθλητής του Indycar Άλεξ Παλούτη σεζόν θα είναι αναπληρωματικός οδηγός της το 2023.

Τα τελευταία χρόνια, η McLaren έχει επεκταθεί και σε άλλες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με το Indycar να είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μάλιστα, στο πρωτάθλημα μονοθεσίων των ΗΠΑ έχει καταφέρει να καταξιωθεί ως μία από τις κορυφαίες ομάδες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον, έχει προσελκύσει κορυφαία ταλέντα στο δυναμικό της. Στο 2022 η βρετανική ομάδα έδωσε την ευκαιρία στους οδηγούς του Indycar, Πάτο Ο’Γουόρντ και Άλεξ Παλού να οδηγήσουν μονοθέσιο της Formula 1 σε ελεύθερες δοκιμές Grand Prixκαι αμφότεροι θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόλογοι οδηγοί.

Για τη σεζόν του 2023, η McLaren ανακοίνωσε πως o Παλού θα είναι o αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας της Formula 1. O Ισπανός θα έχει υποστηρικτικό ρόλο στους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, κάνοντας αρκετή δουλειά στον προσομοιωτή στο εργοστάσιο του Ουόκιν.

Privileged to join @McLarenF1 as a reserve driver for the upcoming F1 season alongside my INDYCAR championship hunt! 👊🧡#McLarenF1 pic.twitter.com/ZkUXA1p3F9