O Λάντο Νόρις έστειλε το πρώτο του προειδοποιητικό μήνυμα στη McLaren, που θέτει εν αμφιβόλω το μέλλον του στη βρετανική ομάδα της F1.

To 2019 η McLaren έδωσε τη χρυσή ευκαιρία στον Λάντο Νόρις να κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1, έπειτα από μία πολύ αξιόλογη σεζόν στη Formula 2. Ο Βρετανός δικαίωσε την ομάδα του Ουόκινγκ για την επιλογή της και σήμερα θεωρείται ένας εκ των μελλοντικών αστέρων του σπορ.

Θέλοντας να έχει στις τάξεις της έναν πολύ αξιόλογο οδηγό, η McLaren ανανέωσε πέρυσι το συμβόλαιο του Νόρις μέχρι το τέλος του 2025. Ο Βρετανός έχει μόλις μία pole position στο σπορ και ψάχνει την πρώτη του νίκη. Ωστόσο η σεζόν του 2022 δεν ήταν ικανοποιητική για την ιστορική ομάδα, κάτι που προκάλεσε δυσαρέσκεια στον Νόρις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky Sports, o 23χρονος έστειλε έμμεσα το μήνυμα προς τη βρετανική ομάδα πως θέλει να δει καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον: «Η πίστη είναι αυτό που θα με κρατήσει στη McLaren και η ειλικρίνεια. Αυτά είναι που χρειάζομαι. Δεν είμαι άτομο που του αρέσει να έχει ανθρώπους γύρω του που προσπαθούν να τον κάνουν χαρούμενο. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι ειλικρινείς. Έχω πίστη στη ΜcLaren, έχω πίστη στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω, σε όλη την ομάδα. Ο χρόνος θα δείξει αν θα παραμείνω. Ποτέ δεν είσαι 100% σίγουρος για το που θα είσαι στο μέλλον, όμως μπορείς να κάνεις ορισμένες προβλέψεις».

Το 2022 αποδείχθηκε μία προβληματική σεζόν για τη McLaren, η οποία υποχώρησε στην 5η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, πίσω από την Alpine. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σεζόν η εξέλιξη της MCL36 δεν ήταν ικανοποιητική, με την καθυστέρηση κατασκευής της νέας αεροδυναμικής σήραγγας να δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον.

Παρά το γεγονός πως ο Νόρις ήταν χαρούμενος με την πρόοδο που έγινε εντός του 2022 από τη McLaren, μίλησε για αποτυχία επίτευξης στόχων: «Σε σύγκριση με το που ήμασταν στην αρχή της σεζόν, κάναμε πού καλή δουλειά, ανακάμψαμε. Σκεπτόμενος όμως την περίοδο πριν ξεκινήσει η σεζόν, μπορώ να πω πως δεν πετύχαμε τους στόχους μας ως McLaren. Αν θέλουμε να τα πάμε καλά και να κερδίσουμε πρωταθλήματα, πρέπει να ξεκινήσουμε να κερδίζουμε αγώνες, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με το που ήμασταν εφέτος. Πρέπει όμως να είμαστε χαρούμενοι με την πρόοδο που κάναμε. Όλη η ομάδα δουλεύει καλά, απλά χρειαζόμαστε ένα καλύτερο μονοθέσιο».

Ο Νόρις ήταν έβδομος στην τελική βαθμολογία οδηγών της Formula 1 για το 2022. Το 2023 θα έχει νέο teammate, μιας και ο Όσκαρ Πιάστρι θα πάρει τη θέση του Ντάνιελ Ρικάρντο.

