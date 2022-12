Οι ομάδες της F1 θα συναντήσουν μία διαφοροποιημένη διαδρομή στο σιρκουί του Μαϊάμι το 2023, κάτι που θα αποτελέσει νέα πρόκληση.

To 2022 είδαμε τη Formula 1 να επισκέπτεται το Μαϊάμι της Φλόριδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για πρώτη φορά. Μάλιστα, ήταν ένας εκ των δύο αγώνων που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα και από την επόμενη χρονιά ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά έναν.

Το σιρκουί, που βρίσκεται γύρω από το στάδιο των Miami Dolphins του NFL, άφησε ανάμεικτα συναισθήματα στους οδηγούς. Παρά το γεγονός πως είναι απολαυστικό στην οδήγηση, υπήρξαν παράπονα για ορισμένα σημεία και το γεγονός πως δεν προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα.

Όπως όλα δείχνουν, όμως, οι επιθυμίες τους θα γίνουν πραγματικότητα. Όπως αναφέρει το Racingnews365, οι διοργανωτές θα πραγματοποιήσουν αλλαγές στις στροφές 14-15, οι οποίες αποτελούν το αργό σικέιν στο τέλος του δεύτερου τομέα. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η Κομισιόν της F1 ενέκρινε την πλήρη αλλαγή του σημείου αυτού, ώστε να μονοθέσια να κινούνται σχετικά πιο γρήγορα.

Επιπλέον ο τοίχος στο εξωτερικό κομμάτι της στροφής 14 θα μετακινηθεί επίσης, έπειτα από αίτημα των οδηγών. Στο φετινό Grand Prix, o Εστεμπάν Οκόν είχε έξοδο στο συγκεκριμένο σημείο, με την πρόσκρουση στον τοίχο να καταστρέφει το σασί της A522 και ως αποτέλεσμα δεν πήρε μέρος στις κατατακτήριες δοκιμές.

Max ⚔️ Charles The Miami crowd loved this! 🙌 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/18jF9C5MIL

Τέλος, ολόκληρη η πίστα αναμένεται να ασφαλτοστρωθεί εκ νέου, ενώ στις εξόδους διαφυγής, κυρίως στον πρώτο τομέα θα τοποθετηθεί άσφαλτος στις ζώνες επιβράδυνσης, ανάλογες με αυτές της πίστας του Πολ Ρικάρ στη Γαλλία που μειώνουν την πρόσφυση των μονοθεσίων που βγαίνουν εκτός ορίων πίστας.

O πρόεδρος του Grand Prix Μαϊάμι, Τάιλερ Επ, μίλησε για τις επερχόμενες αλλαγές στην πίστα του Μαϊάμι: «Η διαδρομή είναι το πιο σημαντικό κομμάτι όταν διοργανώνεις ένα Grand Prix. Δεχθήκαμε συμβουλές από την F1, την FIA και τους οδηγούς και θα τις χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την πίστα. Έπειτα από μήνες έρευνας ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει στην πίστα και δουλεύουμε πάνω σε αυτό».

Charles and Max put on a show in Miami 🤩#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/MD868DZWuQ