O Μαξ Φερστάπεν παρέλαβε ένα ιδιαίτερο δώρο από τη Ιαπωνική μάρκα, στο πλαίσιο του ετήσιου «Honda Racing Thanks Day» που έγινε στην πίστα Μοτέγκι της Ιαπωνίας.

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το «Honda Racing Thanks Day» στην πίστα Μοτέγκι της Ιαπωνίας. Το επίσημο event της Honda πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην ιδιόκτητη πίστα της, εκεί όπου αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά και μοτοσικλέτες κάνουν γύρους επίδειξης, μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς και με το κλίμα να είναι εορταστικό.

Ανάμεσα στους οδηγούς που βρέθηκαν στην πίστα, ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 βρέθηκε στην Ιαπωνία για το μεγάλο γεγονός και οδήγησε την RB16B, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2021. Μάλιστα, ήταν στον ειδικό χρωματισμό που χρησιμοποιήθηκε στο Grand Prix Τουρκίας, προς τιμήν της Honda. Εκτός από το μονοθέσιό του, οδήγησε και το αγωνιστικό NSX GT500, με το οποίο η ιαπωνική φίρμα συμμετέχει στο Super GT.

Όμως οι Ιάπωνες επεφύλασσαν μία μεγάλη έκπληξη για τον Φερστάπεν. Θέλοντας να τον συγχαρούν για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, ο πρόεδρος της Honda Racing, Κότζι Ουατανάμπε, του έκανε δώρο ένα NSX Type S σε γκρι χρώμα. Έτσι, ο Ολλανδός έφυγε από την Ιαπωνία με όμορφες αναμνήσεις κι ένα νέο και εντυπωσιακό όχημα για τη συλλογή του.

«Είναι ένα φοβερό αυτοκίνητο, είμαι υπερήφανος που το παραλαμβάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε ο Φερστάπεν.

Max receiving the Honda NSX Type S as a gift for winning his second world championship 🤍 pic.twitter.com/OUrRFoviF4