Στη Mercedes-AMG θεωρούν το φινάλε της περασμένης σεζόν της F1 ως πολύ πιο οδυνηρό από το πολύ δύσκολο και απαιτητικό 2022.

Έπειτα από οκτώ συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών στη Formula 1, η Mercedes-AMG βρέθηκε αντιμέτωπη με μία τεράστια πρόκληση. Η W13 E-Performance, που σχεδιάστηκε με βάση του νέους τεχνικούς κανονισμούς, είχε σοβαρά δομικά προβλήματα και υστερούσε σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την ομάδα του Μπράκλεϊ, στην προσπάθεια να βρουν το τι ακριβώς ευθύνεται για την κάκιστη απόδοση του μονοθεσίου, έχασαν 10 μήνες στην εξέλιξη του. Το σοκ του 2022 ήρθε έπειτα από ένα εφιαλτικό φινάλε στη σεζόν του 2021, όπου ο Λιούις Χάμιλτον έχασε το πρωτάθλημα στον τελευταίο γύρο.

Μετά το τέλος του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ρωτήθηκε από το motorsport.com για το ποια η σεζόν της Formula 1 ήταν η πιο δύσκολη, του 2022 ή του 2021.

«Δίχως αμφιβολία, η προηγούμενη σεζόν ήταν η πιο επίπονη, διότι ήμασταν πολύ δυνατοί. Ειδικά με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε, όπου μέσα σε δύο δευτερόλεπτα άλλαξαν όλα. Ήταν εκτός του ελέγχου μας, δεν ήταν στο χέρι μας το πώς εξελίχθηκε. Το να χαθεί ο έλεγχος ήταν κάτι που έχω να ζήσω από τότε που ήμουν έφηβος. Κατά τη δική μου αίσθηση δικαιοσύνης, αυτό που έγινε πήγαινε κόντρα στις αξίες μου», είπε ο Αυστριακός.

Επιπλέον ο Βολφ ανέφερε πως είναι πιο εύκολο να αποδεχθείς τα λάθη σου, όταν δεν έχεις κάνει τη δουλειά που απαιτείται: «Ξέραμε από την αρχή της σεζόν πως το μονοθέσιό μας δεν θα είναι ανταγωνιστικό, οπότε δεν ήμασταν συναισθηματικά φορτισμένοι. Το καταλάβαμε όμως κι ας ήταν αργά. Ξεκινήσαμε να κάνουμε έρευνες για το που το μονοθέσιό μας, που δεν ήταν καλό, θα ήταν ανταγωνιστικό. Επικεντρωθήκαμε σε αυτές τις πίστες, ενώ σε άλλες όπως το Άμπου Ντάμπι, προσπαθήσαμε να περιορίσουμε το μειονέκτημά μας. Αυτό ήταν δική μας ευθύνη. Ξέραμε πως κάναμε λάθος. Ξέρουμε πως άλλες ομάδες έκαναν καλύτερη δουλειά. Όμως ξεκάθαρα αξίζαμε το πώς τελείωσε η σεζόν μας ξεκάθαρα. Πέρυσι, αυτό που έγινε στο Άμπου Ντάμπι, δεν το δημιουργήσαμε εμείς».

Η Mercedes ολοκλήρωσε το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 στην 3η θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών, έχοντας μόλις μία νίκη σε 22 αγώνες. Το αρνητικό είναι πως θα λάβει λιγότερα χρήματα από το ετήσιο έπαθλο των ομάδων, όμως το θετικό είναι πως θα έχει περισσότερο χρόνο από τις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari στην αεροδυναμική σήραγγα και το CFD το 2023.

