Ο Βρετανός οδηγός της Metcedes-AMG ελπίζει ότι τα φετινά λάθη δεν θα επαναληφθούν την επόμενη χρονιά.

Το πρωτάθλημα του 2022 στη Formula 1 θα μείνει στην ιστορία και για το ότι αποτέλεσε το πρώτο χωρίς νίκη για τον Λιούις Χάμιλτον, στην 16ετή έως τώρα καριέρα του στο θεσμό! Ο Βρετανός οδηγός εμφανίστηκε μάλλον ανακουφισμένος μετά το τέλος του Grand Prix Άμπου Ντάμπι. Σε έναν αγώνα όπου εγκατέλειψε από πρόβλημα στα υδραυλικά του μονοθεσίου της Mercedes-AMG.

Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, ο Χάμιλτον δεν... κρύφτηκε. «Είμαι χαρούμενος που τελείωσε αυτή η χρονιά. Αναμφίβολα αυτή η σεζόν αποτέλεσε δοκιμασία για το πνεύμα της ομάδας και κάθε ένα μέλος της. Χαίρομαι που περάσαμε όλες αυτές τις δοκιμασίες».

Ερωτηθείς για τη βελτίωση της Mercedes-AMG στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής θέλησε να παραμείνει... προσγειωμένος: «Ήταν σημαντικό να κατανοήσουμε τα προβλήματά μας, ώστε να μην τα επαναλάβουμε του χρόνου. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για το ίδιο μονοθέσιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Οπότε εξακολουθούσαν να υπάρχουν τα περισσότερα από τα προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη χρονιά όλη η ομάδα θα κάνει καλύτερη δουλειά».

O Χάμιλτον ολοκλήρωσε τη χρονιά στην 6η θέση της βαθμολογίας, τη χαμηλότερη που είχε ποτέ στην καριέρα του στη Formula 1.

