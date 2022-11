Οι δύο εθνικές ομάδες που υποστηρίζει ο Χάμιλτον, η δεύτερη προτίμηση του Πέρεζ μετά το Μεξικό και η μη αναμενόμενη επιλογή του Σουμάχερ.

Η καρό σημαία στο τελευταίο Grand Prix της Formula 1 για το 2022 θα πέσει λίγα λεπτά πριν την σέντρα στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, ανάμεσα στο Κατάρ και το Εκουαδόρ.

Οι οδηγοί της F1 μπορεί να μην προλάβουν να δουν την πρεμιέρα του Μουντιάλ, όμως σίγουρα θα παρακολουθήσουν κάποιους από τους επόμενους αγώνες. Ιδίως αυτοί που η εθνική τους ομάδα συμμετέχει στη διοργάνωση.

Ποια χώρα υποστηρίζουν όμως; Και αν είναι εύκολο να μαντέψετε την επιλογή του Ολλανδού Μαξ Φερστάπεν ή των Ισπανών Φερνάντο Αλόνσο και Κάρλος Σάινθ, ορισμένοι ίσως σας εκπλήξουν. Όπως ο Λιούις Χάμιλτον, του οποίου η «καρδιά» είναι μοιρασμένη 50/50, ή ο Μικ Σουμάχερ που δεν επέλεξε τη Γερμανία!

Πατήστε το play για να μάθετε τις επιλογές των οδηγών της Formula 1.

