O Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην 3η και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στην πίστα Γιας Μαρίνα.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι, τον τελευταίο αγώνα της Formula 1 για το 2022, με τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP3. O Μεξικανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:24,982 και πήρε την 1η θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν συμπλήρωσε το 1-2 για την αυστριακή ομάδα, κάτι παραπάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον teammate του.

Seeking some shade 😅 It’s pretty warm out here 🥵 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/8IrUBjOUk5 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 19, 2022

Η Mercedes-AMG φαίνεται πως θα είναι η ομάδα που θα κοντράρει τους πρωταθλητές. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 3η θέση και ταχύτερος του Τζορτζ Ράσελ. Όμως οι δύο οδηγοί είχαν διαφορετικά επίπεδα κάθετης δύναμης στα μονοθέσιά τους, με σημείο αναφοράς την πίσω αεροτομή. Tα άσχημα νέα στο «στρατόπεδο» της γερμανικής ομάδας είναι πως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι υπό έρευνα για προσπέραση άλλων οδηγών υπό καθεστώς κόκκινης σημαίας.

The Silver Arrows on target so far 🎯



Hamilton goes fastest with Russell slotting into P2 👀#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/P0HwjwdFqN November 19, 2022

Εντυπωσιακός ήταν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος με τη McLaren MCL36 ξεπέρασε τους οδηγούς της Scuderia Ferrari, οι οποίοι με τη σειρά τους δυσκολεύονται ιδιαίτερα να βρουν ρυθμό και σήμερα στη Γιας Μαρίνα. Εντός 10άδας είδαμε επίσης τον Σεμπάστιαν Φέτελ για την Aston Martin και τον Άλεξ Άλμπον για τη Williams. Εκτός αυτής ήταν οι οδηγοί της Alpine, με τη γαλλική ομάδα ενδεχομένως να κρατά τα χαρτιά της κλειστά ενόψει κατατακτηρίων.

Στο FP3 είχαμε μία διακοπή που διήρκησε λίγα λεπτά. O Πιέρ Γκασλί, όπως έβγαινε από τη στροφή 9, είδε τον εμπρός δεξί του δίσκο να εκρήγνυται και να διαλύει τη ζάντα. Ως αποτέλεσμα έμειναν μερικά θραύσματα στην πίστα που έπρεπε να απομακρυνθούν.

Puncture for Gasly 😣



The front right tyre winglet flies off his car with his tyre deflating#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/t8f346P3HQ November 19, 2022

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε δίχως περεταίρω προβλήματα, με τους 20 οδηγούς να χωρίζονται σε μόλις 1,6 δευτερόλεπτα και οι κατατακτήριες ακολουθούν στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Το gMotion by Gazzetta θα σας βάλει στο κλίμα της μάχης για την τελευταία pole του 2022 με το LIVE από τις 15:40.

Αποτελέσματα FP2 GP Άμπου Ντάμπι

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com