Η Ducati επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike με τον Άλβαρο Μπαουτίστα.

Έπρεπε να περιμένουμε - και να περιμένουν - 11 χρόνια μέχρι να πανηγυρίσουν ακόμα έναν τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike. Ο λόγος για την Ducati η οποία διανύει ίσως την πιο επιτυχημένη χρονιά στους αγώνες μοτοσικλέτας καθώς έπειτα από την κατάκτηση του τίτλου στο MotoGP ήρθε και ο Άλβαρο Μπαουτίστα να βάλει τη σφραγίδα του στον τίτλο του WSBK.

Ο Ισπανός αναβάτης γνώριζε ότι με ένα καλό τριήμερο στην Ινδονησία, τον προτελευταίο αγώνας της χρονιάς, θα ήταν εκείνος που θα έφευγε από την Mandalika ως πρωταθλητής. Η εμπειρία του και η εξαιρετική Ducati Panigale V4 τον έφεραν στο βάθρο στους δύο από τους τρεις αγώνες του τριημέρου κάτι που του εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή.

👑 THE NEW KING 👑



The same way it all started back in 2019, today @19Bautista writes a new page in the history books by clinching the 2022 #WorldSBK title with @ducaticorse 🏆



It's the perfect story, it's simply #TheReturn 🤩 pic.twitter.com/o2g2y3gd4c