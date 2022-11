Ο οδηγός της Mercedes-AMG δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά την πρώτη νίκη του σε Grand Prix της F1.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Τζορτζ Ράσελ, που κατάφερε να μετατρέψει την άτυπη pole position για το Grand Prix Βραζιλίας, σε μία πανάξια νίκη – την πρώτη του στο μαγικό κόσμο της Formula 1!

Παράλληλα, ήταν και η πρώτη φετινή της Mercedes-AMG Petronas που μετά από τον αριθμό ρεκόρ των οκτώ συνεχόμενων τίτλων στους κατασκευαστές, καταποντίστηκε με τους νέους κανονισμούς. Και ήρθε με το εντυπωσιακό 1-2 αφού τον 25χρονο πλαισίωσε ο teammate του, Λιούις Χάμιλτον!

He won the Sprint on Saturday, and on Sunday he went the distance! Your newest Grand Prix winner, Mr @GeorgeRussell63!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/97SGdUOXig — Formula 1 (@F1) November 13, 2022

Στιγμές μετά την κατάκτηση της καρό σημαίας, ο Ράσελ απάντησε στις ερωτήσεις του Φελίπε Μάσα στο πλαίσιο των τηλεοπτικών συνεντεύξεων. Και δεν μπορούσε να κρύψει ούτε τη χαρά αλλά ούτε και τη συγκίνησή του.

«Είναι φοβερή η αίσθηση της νίκης. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα που την έκανε εφικτή. Ήταν μία σεζόν μεγάλης εναλλαγής συναισθημάτων. Ήταν ένας πολύ απαιτητικός αγώνας. Ένιωθα πως είχα τον έλεγχο όμως ο Λιούις ήταν πολύ γρήγορος. Όταν λοιπόν είδα το αυτοκίνητο ασφαλείας, σκέφτηκα πως θα ήταν πολύ δύσκολο το φινάλε του αγώνα και πως θα με πίεζε πολύ. Είμαι πανευτυχής για τη νίκη», είπε ο Ράσελ.

Έπειτα, ο οδηγός της Mercedes αναφέρθηκε σε όσους τον βοήθησαν να φτάσει σε αυτή την επιτυχία.

«Δεν έχω λόγια. Στον γύρο επιστροφής στο pit lane, περνούσαν από το μυαλό μου όλες οι αναμνήσεις από την πορεία μου ως εδώ. Σκεφτόμουν το ξεκίνημα με τους γονείς μου στα καρτ, την υποστήριξη που είχα από όλη την οικογένειά μου, την κοπέλα μου, τον γυμναστή μου και τον μάνατζερ μου, την ευκαιρία που είχα να ενταχθεί στη Mercedes, όλους εδώ, η λίστα είναι ατελείωτη. Δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά. Είμαι πολύ υπερήφανος για αυτή τη νίκη», τόνισε ο Ράσελ.

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG Petronas