O Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing ήταν ταχύτερος στην εναρκτήρια περίοδο του αγώνα της F1 στο Σάο Πάολο.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε στο Grand Prix Βραζιλίας, τον 21ο φετινό αγώνα της Formula 1, με τον Σέρχιο Πέρεζ να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP1 για λογαριασμό της Red Bull Racing. O Μεξικανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:11,853 και ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην κορυφή της κατάταξης. Μόλις τέσσερα χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος στη γρήγορη προσπάθειά του έχασε πολύ χρόνο στο τελευταίο κομμάτι της πίστας.

Σε μια ιδιαίτερα «κλειστή» περίοδο, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν άλλα τέσσερα χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Μονεγάσκο. Δεν ήταν όμως όλα ρόδινα για τον Ολλανδό, καθώς έκανε έντονα παράπονα για το στήσιμο του μονοθεσίου του.

Checo jumps onto the softs for a quick run and goes fastest with a 1:11:853 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/ZUFfz9CEWs — Formula 1 (@F1) November 11, 2022

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά στο Ιντερλάγος, οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες ήταν πολύ μικρές. Η Μercedes-AMG χάρη στον Λιούις Χάμιλτον ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Πέρεζ, ενώ τέταρτη ταχύτερη ομάδα ήταν η Aston Martin.

Hamilton locks up after he runs wide and takes too much kerb at Turn 8#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/VX184yS5Qv — Formula 1 (@F1) November 11, 2022

Εντός της πρώτης 10άδας είδαμε επίσης τα μονοθέσια των Haas με τον Μικ Σουμάχερ, Alfa Romeo με τον Βάλτερι Μπότας και Scuderia AlphaTauri με τον Πιέρ Γκασλί. Ο Γάλλος οδηγός ήταν μόλις έξι δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από τον ταχύτερο χρόνο.

Υπήρξαν όμως και κάποιες ομάδες που δεν χρησιμοποίησαν καθόλου τη μαλακή γόμα ελαστικών. Αυτές ήταν οι Alpine και McLaren, με τους Γάλλους να έχουν το προβάδισμα μετά την πρώτη περίοδο. Μην ξεχνάμε πως οι δύο αυτές ομάδες δίνουν μία τιτάνια μάχη για την 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Carlos Sainz kicks up some dirt as he tries to avoid Lando Norris#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/mAdEhVZT9S November 11, 2022

Η δράση στο Grand Prix Βραζιλίας συνεχίζεται στις 21:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα κρίνουν το grid του Αγώνα Σπριντ. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 20:40, που θα σας βάλει στο κλίμα της εικοστής-πρώτης μάχης της pole position.

Αποτελέσματα FP1 GP Βραζιλίας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com