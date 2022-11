Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής είναι έτοιμο για τον μεγάλο του τελικό στο Μπαχρέιν, με τους τίτλους να κρίνονται στο... νήμα.

Το τριήμερο 10-12 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μπαχρέιν ο μεγάλος τελικός του WEC. Ο 8ωρος αγώνας στην πίστα του Σακχίρ αναμένεται με αγωνία, μιας και η μάχη για τους τίτλους είναι ακόμα ανοιχτή και στις τέσσερις κατηγορίες του πρωταθλήματος.

Στην κατηγορία Hypercar που είναι και η κορυφαία, Toyota Gazoo Racing και Alpine πηγαίνουν στο Μπαχρέιν όντας ισόβαθμες στο πρωτάθλημα οδηγών. Οι Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα με το #8 GR010 Hybrid είναι αυτοί που θα "διασταυρώσουν τα ξίφη" τους με τους Νικολά Λαπιέρ, Αντρέ Νεγκράο και Ματιέ Βαξιβιέ με το #36 A480. Τα δύο πληρώματα ισοβαθμούν στη βαθμολογία με 121 βαθμούς και αμφότερα έχουν κατακτήσει δύο νίκες στη σεζόν. Στη μάχη για το πρωτάθλημα είναι και το #7 Toyota GR010 των Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Χοσέ-Μαρία Λόπεζ, όμως βρίσκεται 26 βαθμούς πίσω.

#WinnersTakeAll After 50 hours of a great and nerve-racking fight across the world, Toyota and Alpine are level on points before Saturday’s final showdown. Who’s going to mark history #Alpine or #Toyota?#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/W63OhyyC5e — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 8, 2022

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών έχουμε επίσης μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες, όμως η κατάσταση είναι διαφορετική. Η Toyota προηγείται με 147 βαθμούς, με την Alpine να ακολουθεί με 121. Η Glickenhaus που έχει 70 βαθμούς, δεν έκανε το ταξίδι για το Μπαχρέιν.

The season finale is upon us. 🔥



Visit https://t.co/PGCJzsEaBf to find your BAPCO 8 Hours of Bahrain’s local broadcaster and watch the final race of the 2022 FIA World Endurance Championship. Green flag will drop at 2PM (UTC+3) on November 12.#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/0kIKPF0j8c — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 9, 2022

Στην LMP2, το πρωτάθλημα είναι επίσης ανοικτό, κάτι το οποίο αναμένεται να μας κρατήσει σε αγωνία. Στην κορυφή της βαθμολογίας έχουμε τους Ρικάρντο Γκονζάλεζ, Ουίλ Στίβενς και Αντόνιο Φίλιξ Ντα Κόστα, οι οποίοι αγωνίζονται με το #38 Oreca 07 της Jota Sport.

Το εν λόγω πλήρωμα έχει μαζέψει 114 βαθμούς και είναι 28 βαθμούς μπροστά από τους Όλιβερ Τζάρβις και Τζόσουα Πίρσον της United Autosports. Η ίδια διαφορά υπάρχει και στο πρωτάθλημα των ομάδων.

Τεράστια συναισθηματική αξία αναμένεται να έχει το φινάλε του πρωταθλήματος στην GTE-Pro. Οι δύο κατηγορίες GTE από την επόμενη χρονιά θα γίνουν μία, λόγω της έλευσης κατασκευαστών στην κατηγορία Hypercar. Κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.

It’s all or nothing in Bahrain. 🔥



Who will be crowned World Champions after the BAPCO 8 Hours of Bahrain? Watch the FIA World Endurance Championship season finale on November 12.#WEC #8HBahrain @FerrariRaces @PorscheRaces pic.twitter.com/0FF9cHb42R — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 1, 2022

Αυτό δίνει επιπλέον κίνητρο στις Ferrari και Porsche που δίνουν μια γιγαντιαία μάχη στα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών. Όπως έγινε το 2021, έτσι και το 2022, οι δύο κατασκευαστές θα προσφέρουν άφθονο θέμα στο Μπαχρέιν. Μάλιστα, στο φινάλε της περασμένης σεζόν, τα αγωνιστικά των δύο εταιρειών ξεπέρασαν τα όρια, έχοντας επαφές την τελευταία ώρα του αγώνα.

Στην κορυφή της κατάταξης είναι οι Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι και Τζέιμς Καλάντο με 120 βαθμούς, οι οποίοι αγωνίζονται με τη #51 Ferrari 488 GTE. Στη 2η θέση βρίσκονται οι Κέβιν Εστρέ και Μάικλ Κρίστενσεν με 109 βαθμούς, οι οποίοι οδηγούν τη #92 Porsche 911 GTE. Στη μάχη του τίτλου είναι «ζωντανός» και ο Τζίμι Μπρούνι με 106 βαθμούς, ο οποίος μοιράζεται την #91 Porsche με τον Ρίκαρντ Λιτς.

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η μάχη είναι ακόμη πιο «κλειστή», με τη Ferrari να είναι μόλις 1 βαθμό μπροστά από την Porsche.

All good things come to an end.



The BAPCO 8 Hours of Bahrain is set to be the last outing for the GTE Pro class. Next year will see Hypercars racing alongside LMP2s and GTE AMs in the FIA World Endurance Championship.#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/be218J98Xs October 20, 2022

Στην GTE-Am υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο. Oι Μπεν Κίτινγκ και Μάρκο Σόρενσεν που οδηγούν τη #33 Aston Martin Vantage GTE της TF Sport, προηγούνται στη βαθμολογία με 120 πόντους στο ενεργητικό τους. Η διαφορά τους από τους Ντέιβιντ Πίταρτ, Πολ Ντάλα Λάνα και Νίκι Θιμ με τη #98 Aston Martin της Nortwest AMR, είναι στους 20 βαθμούς.

20 points. The GTE Am championship fight is far from over!



39pts are up for grabs at the 2022 FIA World Endurance Championship season finale in Bahrain on Nov12. Who’s going to take the GTE AM class, @OfficialTFSport or @northwestamr?#WEC #8HBahrain @BAH_Int_Circuit pic.twitter.com/ZZqZXNvS0E — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 25, 2022

Η εκκίνηση του μεγάλου τελικού του WEC στο Μπαχρέιν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

#WinnersTakeAll The Ferrari v Porsche rivalry is heading to Bahrain for the FIA World Endurance Championship season finale on Nov12. There can be only one champion. Who will you be rooting for?#WEC #8HBahrain @FerrariRaces @PorscheRaces pic.twitter.com/vmBbFANFZ7 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 7, 2022

Φωτογραφίες: Toyota