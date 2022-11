To hypercar της BMW περνά στα… χέρια των sim racers (vid)

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το iRacing, η BMW M Motorsport θα μεταφέρει στον εικονικό κόσμο το LMDh αγωνιστικό της.

Το 2023 η BMW θα επιστρέψει μετά από 23 χρόνια στα κορυφαία σαλόνια των Αγώνων Αντοχής με τη νέα M Hybrid V8 που έχει σχεδιαστεί με βάση τους κανονισμούς LMDh. Η γερμανική φίρμα θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα αντοχής της IMSA στις ΗΠΑ την επόμενη χρονιά ενώ το 2024 θα επεκτείνει το πρόγραμμά της στο WEC όπου περιλαμβάνεται ο θρυλικός 24ωρος αγώνας Λε Μαν.

Όμως η BMW επεφύλαξε μία έκπληξη για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού που ασχολούνται με το gaming και το sim racing. Στις αρχές του νέου έτους, το νέο hypercar των Γερμανών θα είναι διαθέσιμο στο iRacing. Έτσι BMW M πρόκειται να γίνει ο πρώτος κατασκευαστής στον κόσμο που θα διαθέσει το νέο αυτοκίνητο LMDh, την BMW M Hybrid V8, στην κοινότητα των αγώνων προσομοίωσης. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί με τη νέα M4 GT3 όπου η πραγματική και η εικονική εξέλιξη του αγωνιστικού «έτρεχαν» ταυτόχρονα.

Ο Μαουρίτσιο Λεσκιούτα, επικεφαλής του προγράμματος LMDh της BMW Motorsport, δήλωσε: «Όταν πρόκειται για την είσοδο πραγματικών αγωνιστικών αυτοκινήτων BMW M στον εικονικό κόσμο, η BMW M Motorsport και η iRacing είναι στενοί και απόλυτα συντονισμένοι συνεργάτες εδώ και πολλά χρόνια. Ως επικεφαλής ενός τόσο σημαντικού project, η εχεμύθεια είναι η Νο.1 προτεραιότητά μου. Θα ήταν ολέθριο εάν ο ανταγωνισμός ανακάλυπτε τις τεχνικές λεπτομέρειες του αυτοκινήτου μας που θέλουμε να κρατήσουμε μυστικές. Από αυτή την άποψη, έμεινα πραγματικά εντυπωσιασμένος από τον επαγγελματισμό της iRacing. Καθιστούμε διαθέσιμα στην iRacing δεδομένα CAD και ευρήματα από τις δοκιμές μας στον προσομοιωτή και την πίστα. Αυτά χρησιμοποιούνται ως βάση επί της οποίας δημιουργείται μία ρεαλιστική εικονική έκδοση. Ως αποτέλεσμα, κάθε sim racer έχει την ευκαιρία να βιώσει τις επιδόσεις ενός πρωτοτύπου τελευταίας τεχνολογίας, και τη γοητεία της BMW M Motorsport».

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του iRacing, Στιβ Μάιερς, πρόσθεσε: «Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που επιβεβαιώνουμε ότι η BMW M Hybrid V8 θα ενταχθεί στο iRacing τους προσεχείς μήνες. Περιμένουμε με ανυπομονησία την κατηγορία LMDh εδώ και μερικά χρόνια, και η υποστήριξη της BMW M Motorsport ήταν απαραίτητη προκειμένου να φέρουμε τόσο τη συμμετοχή της, όσο και τη νέα κατηγορία, στο iRacing. Η κατασκευή αυτού του αυτοκινήτου στον προσομοιωτή ήταν χαρά για την ομάδα μας και ανυπομονούμε να δούμε την ανταπόκριση της κοινότητας μετά την κυκλοφορία του».

BMW M Motorsport και iRacing έχουν ήδη συνεργαστεί σε πολλά projects αυτοκινήτων. Η BMW M8 GTE μεταφέρθηκε επίσης από την πραγματικότητα στον εικονικό κόσμο, όπως επίσης η M4 GT4 και αργότερα η M4 GT3. Το εγχείρημα της κατηγορίας LMDh, προσφέρει τώρα την επόμενη ευκαιρία μεταφοράς ενός αυτοκινήτου στην πίστα σε δύο διαφορετικούς κόσμους.

Η νέα M Hybrid V8 πραγματοποιεί πολλαπλά τεστ σε διάφορες πίστες της Ευρώπης και των ΗΠΑ, με το ντεμπούτο της να είναι προγραμματισμένο για τις 24 Ώρες της Daytona τον Ιανουάριο του 2023.

BMW is the first brand to bring its LMDh prototype to the sim racing community. BANGER.



Experience the sheer power of the BMW M Hybrid V8 on a real track.



You can already look forward to its virtual counterpart, which will be available on @iRacing in 2023. #BMWSIMLive #BMWSIM pic.twitter.com/YPtKeblhRn