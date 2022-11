Ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ, έχει ως στόχο να επικρατήσει την επόμενη αγωνιστική σεζόν του νυν Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν.

Η φετινή σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο για τη Scuderia Ferrari, καθώς μετά από πολλά χρόνια, είχε το ταχύτερο μονοθέσιο. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν υπέρ της, με τη Red Bull Racing να εκμεταλλεύεται τα κακά της αποτελέσματα, ενώ παράλληλα κέρδισε την ιταλική ομάδα στον τομέα της εξέλιξης του μονοθεσίου.

Ο Κάρλος Σάινθ είναι ένας οδηγός που είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση και τα αποτελέσματά του στη φετινή χρονιά. Ο Ισπανός μετράει 6 εγκαταλείψεις που έχουν επηρεάσει τη σεζόν του, ενώ στο ξεκίνημά της δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να εξοικειωθεί με το μονοθέσιό του.

Πλέον ο 28χρονος ετοιμάζεται για τη σεζόν του 2023 και μιλώντας στο CnD Γερμανίας, ανέφερε πως θέλει να παλέψει για το πρωτάθλημα: «Θα ήθελα να ένιωθα λίγο πιο άνετα με το μονοθέσιο στο ξεκίνημα της χρονιάς, για να κάνω τα πράγματα πιο περίπλοκα για τον Μαξ και μαζί με τον Σαρλ να παλεύαμε με περισσότερες αξιώσεις για τον τίτλο. Ο στόχος μου για την επόμενη χρονιά είναι να ξεκινήσω στο επίπεδο οδήγησης που βρίσκομαι τώρα για να κάνω τη ζωή του Μαξ δύσκολη. Έχουμε ακόμη μία ευκαιρία για το πρωτάθλημα και εμπιστεύομαι πλήρως την ομάδα, πως θα δημιουργήσει ένα σπουδαίο μονοθέσιο, όπως εφέτος. Είμαι έτοιμος να παλέψω και ανυπομονώ να δίνω μάχες και με τη Mercedes διότι όπως φαίνεται θα μάχονται μαζί μας στην κορυφή».

Επιπλέον ο Σάινθ τόνισε πως δεν περίμενε να εξελιχθεί έτσι η φετινή σεζόν: «Ποτέ δεν περίμενα πως η χρονιά θα εξελιχθεί έτσι και ο Φερστάπεν θα πάρει 14 νίκες, ειδικά με βάση το πόσο γρήγορο ήταν το μονοθέσιό μας. Πρέπει να μάθουμε από τα φετινά μας λάθη ενόψει του 2023».

Με δύο Grand Prix και έναν Αγώνα Σπριντ να απομένουν για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, ο Σάινθ βρίσκεται στην 6η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Η Ferrari είναι στη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών κι έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας από τη Mercedes της τάξης των 40 βαθμών.

