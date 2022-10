Οι Mercedes έδειξαν πολύ ανταγωνιστικές στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 πριν από τις κατατακτήριες.

H δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Μεξικού, τον εικοστό αγώνα της Formula 1 για το 2022, με τη Mercedes-AMG να κυριαρχεί και στο FP3 χάρη στον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης. Ο Βρετανός οδηγός της γερμανικής ομάδας έγραψε με τη μαλακή γόμα χρόνο1:18,399 και ήταν κάτι παραπάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του teammate του, Λιούις Χάμιλτον, με τις δύο W13 να δείχνουν πολύ γρήγορες.

Η Mercedes «έδειξε» τα δόντια της στη διαδικασία, όντας σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τη Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να υπολείπεται του Ράσελ κατά 0,477 δευτερόλεπτα. Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα για τη Scuderia Ferrari, που βρίσκεται ακόμη πιο πίσω σε απόδοση, όμως είναι άγνωστο το αν κάποια από τις δύο πρωταγωνίστριες της σεζόν, «κρύβουν» κάποιον άσσο στο μανίκι τους ενόψει κατατακτηρίων.

Επτά διαφορετικές ομάδες βρέθηκαν εντός της πρώτης 10άδας, οι McLaren, Alfa Romeo, Scuderia AlphaTauri και Williams. Οι οκτώ ταχύτεροι οδηγοί είχαν διαφορά μεταξύ τους μικρότερη από ένα δευτερόλεπτο. Στο FP3 ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο απρόοπτο, με τις ομάδες να ολοκληρώνουν δίχως πρόβλημα τα προγράμματά τους.

