O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο Circuit of the Amerixas και πλέον όλα είναι έτοιμα για τις κατατακτήριες δοκιμές.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing τις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον δέκατο-ένατο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. O οδηγός της αυστριακής ομάδας ήταν ο ταχύτερος στο FP3 με χρόνο στο 1:35,825 και ήταν περισσότερα από τρία δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.



Οι χρόνοι έπεσαν σημαντικά στην τελευταία περίοδο δοκιμών, με τη Red Bull Racing να έχει πλέον τον ταχύτερο γύρο στο αγωνιστικό τριήμερο. Τρεις ομάδες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, μιας και οι Scuderia Ferrari και Mercedes-AMG είναι μισό δευτερόλεπτο πίσω από τους «ταύρους». Σημαντικό όμως είναι το γεγονός πως δεν είχαν τα πιο καθαρά περάσματα και η μάχη στις κατατακτήριες αναμένεται συναρπαστική.

Max goes even FASTER! 🔥



The @redbullracing driver further solidifies his spot at the top of the FP3 timesheets 💪#USGP #F1 pic.twitter.com/TDos0brd5E — Formula 1 (@F1) October 22, 2022

Λόγω του ότι το FP3 είχε συνθήκες που θα συναντήσουν οι ομάδες και στον αγώνα, είδαμε τις ομάδες να πραγματοποιούν stint με πολλά καύσιμα. Έτσι θα μάζεψαν πολλά δεδομένα για αξιολόγηση.

It's a bit slippy out there for George Russell! 😳



The Mercedes driver currently sits in P10 #USGP #F1 pic.twitter.com/H0TKCnZ6Hf October 22, 2022

Όπως χθες, έτσι και σήμερα, οι Alpine και Aston Martin έδειξαν να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και στην κορυφή του midfield. Φυσικά αυτό μένει να αποδειχθεί στη μάχη της pole positon.

Η δράση συνεχίζεται στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, με τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix ΗΠΑ. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 00:40 όπου θα σας βάλει στο κλίμα των κατατακτηρίων.

A bit of a close moment out on track between Alonso and Perez 😳



Checo jumps on the radio to immediately apologise to the Alpine driver#USGP #F1 pic.twitter.com/DxhCf3Rc0W — Formula 1 (@F1) October 22, 2022

Αποτελέσματα FP3 GP ΗΠΑ

Φωτογραφίες: Red bullcontentpool.com