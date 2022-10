Ένας πρωταθλητής Moto3 και ο καλύτερος «Rookie» του MotoGP

Στο GP της Αυστραλίας είχαμε δύο στέψεις, μια του πρωταθλητή Moto3 και μία του Rookie of the Year στο MotoGP.

Μπορεί το Grand Prix της Αυστραλίας να μας χάρισε συναρπαστικό θέαμα και ίσως τον καλύτερο αγώνα της χρονιάς στο MotoGP, ωστόσο είχαμε και επίσημα τον νέο πρωταθλητή στην κατηγορία Moto3 και τον καινούριο καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο στη μεγάλη κατηγορία του MotoGP.

Ο Ιθάν Γκουεβάρα αναβάτης της GasGas Aspar κατάφερε να εξασφαλίσει τον τίτλο του πρωταθλητή στην Αυστραλία. Ο νεαρός Ισπανός ήταν πολύ δυνατός στο Φίλιπ Άιλαντ και πήρε τη νίκη αυξάνοντας τη διαφορά του από το δεύτερο πάνω από τους 50 βαθμούς κάτι που μαθηματικά του εξασφάλισε το πρωτάθλημα. Ο Γκουεβάρα φέτος κέρδισε έξι αγώνες και ήταν ο πιο σταθερός και πιο γρήγορος αναβάτης της κατηγορίας, παρά τον έντονο ανταγωνισμό.

Από την άλλη, είχαμε ακόμα μια διασφάλιση ενός διαφορετικού βραβείου στο MotoGP. Ο Μάρκο Μπεζέκι πήρε τον τίτλο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου στο MotoGP έπειτα από την εντυπωσιακή 4η θέση στην Αυστραλία. Ο Ιταλός της ομάδας Mooney VR46 όλη τη χρονιά είχε δείξει εντυπωσιακή ταχύτητα και δεν άργησε να αποδείξει την αξία του κατακτώντας την pole position στο GP της Ιταλίας στο Mugello.

✅ A podium

✅ A pole position

✅ 9 top 10s



And there are still two races to go! 🌶️



Congratulations on becoming 2022 #MotoGP Rookie of the Year, @Marco12_B! 👏#SimplyTheBez pic.twitter.com/mtgFyK3AG5