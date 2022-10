Με επεισοδιακό τρόπο κρίθηκε ο φετινός τίτλος της F1, όμως παρότι... κερδισμένοι, στη Red Bull Racing διαφωνούν σχετικά με τους βαθμούς που απονεμήθηκαν.

Το Grand Prix Ιαπωνίας του 2022 έμελλε να αποδειχθεί ένας αγώνας που προκάλεσε σύγχυση σε όλο τον κόσμο της Formula 1 - τις ομάδες, τους οδηγούς και τους θεατές. Ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για δεύτερη φορά, έπειτα από την επισημοποίηση της ποινής 5 δευτερολέπτων που έλαβε ο Σαρλ Λεκλέρ και προστέθηκε στο συνολικό του χρόνο, ρίχνοντάς τον τρίτο.

Όμως αυτή η εξέλιξη δεν ήταν αναμενόμενη, μιας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα υπήρχε η εντύπωση πως δεν θα αποδοθούν όλοι οι βαθμοί. Μόλις το 52% των συνολικών γύρων συμπληρώθηκε από τον Φερστάπεν και όλοι πιστεύαμε πως θα πάρει 19 βαθμούς, ενώ ο Λεκλέρ 12 μετά την ποινή του. Πράγμα που έδινε παράταση στη στέψη. Ωστόσο οι κανονισμοί που αφορούν το σύστημα βαθμολόγησης και άλλαξαν εφέτος, κάνουν λόγο για μειωμένη απονομή βαθμών, σε περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί και δεν συνεχιστεί. Έτσι ακόμη και 5 γύρους πράσινης σημαίας να είχαμε, ο Φερστάπεν θα έπαιρνε και πάλι 25 βαθμούς για τη νίκη.

Taking it all in 🤩 @Max33Verstappen 🇳🇱 pic.twitter.com/wYIYX7xEMU