Ταξίδι στο φεγγάρι με την Hyundai

Η Hyundai εδραιώνει την εμπλοκή της σε διαστημικά προγράμματα εξερεύνησης της σελήνης.

Η Hyundai Motor είναι από τις εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό με προγράμματα έρευνας και εξέλιξης στον διαστημικό τομέα. Έχει ήδη παρουσιάσει οχήματα Rover για εξερεύνηση σε επιφάνειες πλανητών όπως η Σελήνη και ο Άρης, ενώ είναι αναρίθμητες οι ενέργειες για την επέκταση της κινητικότητας μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η ρομποτική και οι προηγμένες αερομεταφορές (Advanced Air Mobility), που επεκτείνουν το όραμά της πέρα ​​από τα όρια της Γης.

Για να ενισχύσει το πρόγραμμά της στις λύσεις κινητικότητας η Hyundai προχώρησε στην υπογραφή κοινής συμφωνίας με έξι κορεατικά ερευνητικά ινστιτούτα, σχηματίζοντας ένα συμβουλευτικό σώμα για την ανάπτυξη λύσεων κινητικότητας για την εξερεύνηση της επιφάνειας της Σελήνης. Στην τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στην Κορέα παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος και Επικεφαλής του τμήματος R&D της Hyundai Motor Τσάνγκ Κούκ Πάρκ, καθώς και κορυφαίοι αξιωματούχοι από τα έξι ερευνητικά ινστιτούτα Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI), Korea Aerospace, Research Institute (KARI), Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI), Korea Automotive Technology Institute (KATECH), Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT) και Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI).

Η Hyundai έχει σχηματίσει μια συμβουλευτική ομάδα για την ανάπτυξη και λειτουργία της κινητικότητας στη σεληνιακή επιφάνεια. Οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν από το Εργαστήριο Robotics της Hyundai που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη ρομπότ. Η Hyundai θα συνεργαστεί επίσης στη σχεδίαση και ερμηνεία κατάλληλου λογισμικού, τεχνολογία απόκρισης στο διαστημικό περιβάλλον και ειδικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή σεληνιακών αποστολών εξερεύνησης. Τον Ιανουάριο στην έκθεση CES 2022, η Hyundai Motor ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ξεπεράσει τους περιορισμούς κινητικότητας, μέσα από το ρομποτικό της όραμα «Metamobility», που περιείχε ένα βίντεο του ρομπότ «SPOT» της Boston Dynamics, να εξερευνά άλλους πλανήτες.

Η πρόκληση της κίνησης στην επιφάνεια ενός πλανήτη όπως η Σελήνη είναι τεράστια καθώς το περιβάλλον κρύβει ακραίες θερμοκρασίες, κρατήρες, σκόνη, αιχμηρά και λεία σωματίδια. Ο Γιόνγκ Γουά Κίμ, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Σχεδιασμού της Hyundai Motor, τόνισε: «Κάναμε το πρώτο βήμα υλοποίησης του οράματός μας για τη ρομποτική. Θα επεκτείνουμε το εύρος της εμπειρίας της ανθρώπινης μετακίνησης πέρα ​​από τα παραδοσιακά μέσα μεταφοράς και πέρα ​​από τα όρια της Γης, συμβάλλοντας περαιτέρω στην πρόοδο της ανθρωπότητας και στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος».