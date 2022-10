Σήμερα συμπληρώθηκαν 22 χρόνια από τη μέρα που ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του με τη Scuderia.

Είχαν περάσει 21 χρόνια δίχως τίτλο οδηγών για τη Scuderia Ferrari. Τα λεγόμενα… «πέτρινα χρόνια» της Ιταλικής ομάδας. Είχαν περάσει 5 χρόνια απ’ όταν είχε στηθεί αυτή η Dream Team, με ηγέτη εντός πίστας τον Μίκαελ Σουμάχερ, ηγέτη εκτός πίστας τον Ζαν Τοντ, στρατηγό τον Ρος Μπρον και δημιουργό των κόκκινων μονοθεσίων τον Ρόρι Μπιρν.

Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία ημέρα, ούτε και η αυτοκρατορία της Ferrari. Όμως ο τίτλος των κατασκευαστών τη σεζόν που είχε προηγηθεί δεν σήμαινε πολλά. Όλοι ήθελαν τον τίτλο στους οδηγούς και είχε έρθει η ώρα να τον πάρει ο Σούμι.

Το 1997 είχε ηττηθεί στο φινάλε από τον Ζακ Βιλνέβ και τη Williams. Το 1998 από τον Μίκα Χάκινεν και τη McLaren. Το 1999 από την ατυχία, όταν έσπασε το πόδι του στο Σίλβερστον χάνοντας κάθε ελπίδα για τον τίτλο.

Όμως το 2000, ήταν επιτέλους η χρονιά του. Η χρονιά τους. Με 9 νίκες σε 17 αγώνες για τον Γερμανό (κι άλλη μία με τον Ρούμπενς Μπαρικέλο). Με άλλες 9 pole positions.

‚From now on, our lives will never be the same‘ 08 OCT 2000. Suzuka, Japan. Michael wins his first @F1 championship with @ScuderiaFerrari Celebrating with Jean, with everybody at the team, with the whole world. Sweet memories. #KeepFighting Pics: Patrick Hertzog / AFP pic.twitter.com/KkwebosnVi

Η Ιαπωνία ήταν ο προτελευταίος γύρος της σεζόν. Ο Σουμάχερ είχε επικρατήσει του Χάκινεν στις κατατακτήριες για μόλις 9 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στην εκκίνηση έχασε την πρωτοπορία αλλά την ανέκτησε μέσω στρατηγικής. Το δεύτερο pit stop ήρθε 3 γύρους μετά του Φινλανδού αλλά με τον οδηγό από το Κέρπεν να καρφώνει το δεξί πόδι στο πάτωμα, η διαφορά των δύο δευτερολέπτων εξανεμίστηκε.

Τα λόγια του Μπρον μέσω team radio έμειναν στην ιστορία. Τα ακούς και σε πιάνει ανατριχίλα: «Πρόσεχε Μάικλ. Όταν βγεις από το pit lane, θα είναι εκεί (σ.σ. ο Χάκινεν). Θα σου μιλάω. Δείχνουν καλά τα πράγματα. Δείχνουν καλά. Δείχνουν φανταστικά, Μάικλ! Συγχαρητήρια! Φανταστικά. Τώρα απλά μείνε στο δρόμο».

Ross Brawn on radio: “Look out, Michael. When you get out, he'll be there. I'l talk you through. You're looking good.

It's looking good.

It's looking good.

It's looking fantastic, Michael! Wel done. Well done. Fantastic.

Just keep it on the road now”



Suzuka 8/10/2000 pic.twitter.com/BYqRJzqbK0