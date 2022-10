Απίστευτο περιστατικό βρήκε το φως της δημοσιότητας με μηχανικό να γρονθοκοπεί αναβάτη της Moto3.

Πριν από μερικές εβδομάδες γίναμε μάρτυρες ενός απίστευτου περιστατικού στην πίστα του Aragon στην Ισπανία. Στη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών της Moto3, μηχανικοί της ομάδας Max Racing Husqvarna εμπόδισαν αντίπαλο αναβάτη της Tech3 KTM να βγει στην πίστα πατώντας επίτηδες το φρένο της μοτοσικλέτας του την ώρα που έφευγε από τα pit.

Από ότι φαίνεται, το παραπάνω συμβάν ήταν πταίσμα μπροστά σε αυτό που δημοσιεύτηκε στη διάρκεια του GP της Ταϊλάνδης. Το βίντεο είναι από τον αγώνα στο Μπουριράμ το 2019 στα paddock της Moto3. Ο αναβάτης Τομ Μπούθ-Άμος μόλις έχει εγκαταλείψει τον αγώνα με μηχανικό πρόβλημα και επιστρέφει στο γκαράζ της ομάδας CIP παραπονούμενος για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Πριν προλάβει να καταλάβει τι έχει συμβεί, ο αρχιμηχανικός του αρχίζει να τον κλοτσάει και να τον γρονθοκοπεί με μανία μπροστά στα έκπληκτα μάτια των υπόλοιπων μηχανικών, οι οποίοι ωστόσο δεν κάνουν τίποτα.

