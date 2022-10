Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Μαρίνα Μπέι, με τη βροχή να επηρεάζει τη διαδικασία.

Η ημέρα των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Σιγκαπούρης, του 17ο αγώνα της Formula 1 για το 2022, ξεκίνησε με τη βροχή να φέρνει τα πάνω-κάτω. Στο τέλος του FP3 που επηρεάστηκε από τη βροχή, ο Σαρλ Λεκλέρ και η Scuderia Ferrari ήταν στην κορυφή των χρόνων. Ο Μονεγάσκος έγραψε το 1:57,782 με τα ενδιάμεσα ελαστικά και ήταν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη F1-75 βρέθηκε στην 3η θέση, μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο της Alpine, ο οποίος πάντα είναι υπολογίσιμη δύναμη στο βρεγμένο. Εντός της πρώτης 10άδας είδαμε τις δύο Aston Martin, ενώ στο στρατόπεδο της Mercedes-AMG, μόνο ο Τζορτζ Ράσελ κατάφερε να κάνει ένα καλό χρόνο.

Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και κανένας οδηγός δεν πίεσε στο 100% των δυνατοτήτων του. Μένει να δούμε αν θα έχουμε την εμφάνιση της βροχής και στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ας δούμε τι έγινε στο FP3 του Grand Prix Σιγκαπούρης. Η δράση καθυστέρησε 30 λεπτά λόγω των καιρικών συνθηκών. Η Διεύθυνση Αγώνα και οι βοηθοί πίστας έκαναν τα αδύνατα δυνατά και κατάφεραν να φέρουν το σιρκουί Μαρίνα Μπέι σε μία κατάσταση όπου ήταν ασφαλής για τα μονοθέσια.

Ο πρώτος οδηγός στην πίστα ήταν ο Γκασλί, με τους Τσουνόντα και Μπότας να τον ακολουθούν. Αυτό έδωσε την αυτοπεποίθηση και σε άλλες ομάδες να βγάλουν τα μονοθέσιά τους για να κάνουν μερικά περάσματα. Ήταν σημαντικό για τους οδηγούς να πάρουν την αίσθηση της βρεγμένης Μαρίνα Μπέι, διότι δεν αποκλείεται στις κατατακτήριες να είναι αντιμέτωποι με ανάλογες συνθήκες. Όλοι δοκίμασαν αρχικά τα ελαστικά ακραίων καιρικών συνθηκών

🟢 GREEN LIGHT 🟢



Pierre Splash-ly is the first driver out on the slippery Singapore streets 🫧 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/TViUVlWSed October 1, 2022

Δεν άργησε η στιγμή όπου είδαμε κάποιους οδηγούς με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Ο Φερστάπεν ήταν πρώτος που πέρασε στην «πράσινη» γόμα και άμεσα ανέβηκε στην κορυφή των χρόνων. Το παράδειγμά του ακολούθησαν κι άλλοι, με 10 λεπτά να απομένουν για το τέλος του FP3.

Όσο περνούσαν τα λεπτά, οι θερμοκρασίες των ελαστικών ανέβαιναν και οι χρόνοι έπεφταν. Ο Φερστάπεν ήταν στην κορυφή με το 2:02,098, με τον Σάινθ 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του. Τα τελευταία μονοθέσια που βγήκαν στην πίστα ήταν αυτά της Mercedes, με κανέναν εκ των Χάμιλτον ή Ράσελ να έχουν σημειώσει χρονομετρημένη προσπάθεια.

P1 for Verstappen...



Until Leclerc snatches it away! Only 0.02 seconds separate the two 😱#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/LYNq33R6ER — Formula 1 (@F1) October 1, 2022

Στο παιχνίδι του ταχύτερου γύρου μπήκε και ο Λεκλέρ, ο οποίος 5 λεπτά πριν το τέλος της διαδικασίας ανέβηκε στην 1η θέση με το 1:58,899. Η πίστα είχε αρχίσει να στεγνώνει σταδιακά, όμως οι χρόνοι ήταν πάνω από 20 δευτερόλεπτα πιο αργοί σε σχέση με την Παρασκευή. Μέχρι να μηδενιστεί το χρονόμετρο, βλέπαμε τους οδηγούς να συνεχίζουν να πιέζουν και να κατεβάζουν τους χρόνους τους. Στην τελευταία του προσπάθεια ο Λεκλέρ σημείωσε το 1:57,782 και ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην κορυφή όντας μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον Φερστάπεν.

Θετική η εμφάνιση του Αλόνσο στην 4η θέση, ενώ ο Στρολ σημείωσε επίσης μία πολύ καλή επίδοση με τον 6ο ταχύτερο χρόνο. Οι οδηγοί της Mercedes δεν είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους και παρέμειναν σε χαμηλές θέσεις.

It's getting dryer out there...



Verstappen heads out on the intermediate tyres 👀#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/RlrVW9SEHe — Formula 1 (@F1) October 1, 2022

Η δράση συνεχίζεται με τις κατατακτήριες δοκιμές στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 15:40.

Αποτελέσματα FP3 GP Σιγκαπούρης

Φωτογραφίες: Ferrari