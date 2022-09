Η Cupra παρέμεινε το απόλυτο αφεντικό το ETCR

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Cupra κατάφερε να αναδειχθεί πρωταθλήτρια στο αμιγώς ηλεκτρικό πρωτάθλημα τουρισμού με έναν νέο παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο πρωτοεμφανιζόμενος στο ETCR, Αντριέν Ταμπέ, ήταν αυτός που πανηγύρισε το πρωτάθλημα για λογαριασμό της Cupra στο 2022, μόλις στην πρώτη του σεζόν στο θεσμό. Ο Γάλλος πήγε ως επικεφαλής στο πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα που έγινε στο Σάχσενρινγκ της Γερμανίας, σε έναν αγώνα που η ισπανική ομάδα κατάφερε να κερδίσει το Pool Furious Quarter, τον ημιτελικό και το DHL SuperFinal. Έτσι ο 31χρονος και γιος του πρώην οδηγού της Formula 1, Πατρίκ Ταμπέ, κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 495 στη χρονιά ολοκληρώνοντας στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Ο Ταμπέ της Cupra EKS έγινε ο νέος ETCR King of the Season και ήταν πολύ χαρούμενος που κατάφερε ένα τόσο μεγάλο επίτευγμα: «Η νίκη μου FIA ETCR είναι ο πρώτος μεγάλος τίτλος για εμένα και πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια της CUPRA που έκανε μία εξαιρετική δουλειά όλο τον χρόνο. Δε θα μπορούσα να ονειρευτώ ένα καλύτερο 2022 γιατί όχι μόνο είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά αλλά θα γίνω και μπαμπάς σύντομα».

In a matter of seconds, everything can change. @TambayRacing doing what he does best, going out to win!🏁⚡@mattiasekstroem @jordigene9 @TambayRacing @tom_blomqvist @EKSRX @FIA_ETCR pic.twitter.com/E2TXlBE2As