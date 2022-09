Το 2022 θα είναι η τελευταία σεζόν του Καναδού οδηγού της F1 με τα χρώματα της ιστορικής ομάδας της Williams Racing.

Ο Νίκολας Λατίφι έκανε το ντεμπούτο του το 2020 με τη Williams, όμως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Απέναντι στους Τζορτζ Ράσελ και Άλεξ Άλμπον η απόδοσή του ήταν σαφώς κατώτερη από τους ομόσταβλούς του, με τη βρετανική ομάδα να επιλέγει να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του για το 2023.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, ωστόσο επιβεβαιώθηκε επίσημα από τη Williams μέσω των λογαριασμών της στα social media.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Νίκι για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του τα τελευταία τρία χρόνια και του ευχόμαστε τα καλύτερα στα επόμενα βήματα της καριέρας του», ανέφερε η ανάρτησή της.

Η βρετανική ομάδα δεν ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του, όμως αυτό αναμένεται να γίνει σύντομα. Αρκετοί είναι οι υποψήφιοι για να πλαισιώσουν τον Άλμπον, με τα ονόματα των Μικ Σουμάχερ και Νικ Ντε Βρις να είναι ψηλά στη λίστα. Υποψήφιος (και για πολλούς φαβορί) για τη θέση είναι και ο αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας, Λόγκαν Σάρτζεντ.

Williams Racing and Nicholas Latifi will part ways at the end of the 2022 Season.



We want to thank Nicky for his commitment and hard work over the last 3 years and wish him all the best in the next steps of his career.#WeAreWilliams