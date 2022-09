Κόντρα στη φημολογία των τελευταίων μηνών, ο ιστορικός αγώνας στο Πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει στο καλεντάρι της F1 μέχρι και το 2025.

Από την αρχή της σεζόν είχε ανοίξει συζήτηση σχετικά με το αν θα παραμείνει στο καλεντάρι της Formula 1 το Grand Prix του Μονακό. Η διοίκηση του σπορ ήταν σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με το διοργανωτή του αγώνα, επιδιώκοντας ένα καλύτερο συμβόλαιο. Μπορεί το εν λόγω GP να διεξάγεται στο Πριγκιπάτο από το 1950, ωστόσο η ιστορική του σημασία δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο.

Αρκετές ήταν οι χώρες που διεκδίκησαν μία θέση στο καλεντάρι του 2023, ωστόσο το Grand Prix Μονακό επιβεβαιώθηκε πως θα είναι στο πρόγραμμα και θα είναι ο όγδοος αγώνας της σεζόν. Λίγο μετά την επισημοποίηση του προγράμματος από την FIA, ανακοινώθηκε και η επέκταση του συμβολαίου με την Αυτοκινητιστική Λέσχη του Μονακό (ACM) για τρία ακόμη χρόνια. Έτσι οι οδηγοί της Formula 1 θα τίθενται αντιμέτωποι με μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις στο πρόγραμμα έως και το 2025.

Ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, δήλωσε για την επέκταση του συμβολαίου με το Πριγκιπάτο: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω πως θα αγωνιζόμαστε στο Μονακό μέχρι και το 2025. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα επιστρέψουμε στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου στο επόμενο πρωτάθλημα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν στην ανανέωση του συμβολαίου, ειδικά τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό, τον Μισέλ Μποερί, πρόεδρο του ACM και την ομάδα του. Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας».

Από τη μεριά του, ο Μποερί αποκάλυψε πως οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν αρκετούς μήνες, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει εκ νέου ανανέωση του συμβολαίου.

Το 2023, το Grand Prix Μονακό θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου.

