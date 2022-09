Tη μεγάλη αδυναμία της Scuderia Ferrari τη φετινή σεζόν σχολίασε ο Ελληνοελβετός οδηγός αγώνων, Άλεξ Φοντάνα.

Στο Grand Prix Ιταλίας, είδαμε για μία ακόμη φορά τον Μαξ Φερστάπεν να κερδίζει τον αγώνα, δίχως να εκκινεί από την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ο Ολλανδός έχει σερί 5 νικών, με τη Red Bull Racing να δείχνει ανίκητη στο φετινό πρωτάθλημα. Η Scuderia Ferrari δεν έχει καταφέρει να δει οδηγό της στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου από το Grand Prix Αυστρίας τον περασμένο Ιούλιο, ενώ παράλληλα βλεπει τη Mercedes-AMG να την έχει ξεπεράσει σε απόδοση σε ορισμένες πίστες.

Την έλλειψη ανταγωνιστικότητας των Ιταλών έχει εντοπίσει ο Άλεξ Φοντάνα. Ο Ελληνοελβετός οδηγός αγώνων μίλησε στην ελληνική εκμπομπή για τη Formula 1, Slipstream, και τόνισε την αδυναμία της Ferrari.

«Η Ferrari ξεκίνησε καλά τον αγώνα στη Μόντσα, σίγουρα η απόδοσή της ήταν πιο κοντά με αυτή που βλέπαμε στο ξεκίνημα της χρονιάς, σε σύγκριση με τους δύο τελευταίους αγώνες. Σε αυτούς δυσκολεύτηκαν λίγο παραπάνω. Είναι δεδομένο όμως πως έχασε στη μάχη της εξέλιξης του μονοθεσίου, σε σύγκριση με τη Red Bull. Θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζαμε εάν ο νέος κανονισμός (ντιρεκτίβα της FIA από το GP Βελγίου), για το porpoising ίσως επηρέασε περισσότερο τη Ferrari από τη Red Bull σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι δύσκολο να το πούμε, αν πρόκειται απλά για έλλειψη εξέλιξης ή εξέλιξη σε λανθασμένη κατεύθυνση ή όντως ο νέος κανονισμός της FIA για την αντιμετώπιση του porpoising, στην πραγματικότητα, επηρέασε περισσότερο τη Ferrari, παρά για τη Red Bull. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη υπεροχή η αυστριακή ομάδα. Πιστεύω πως η Ferrari θα πρέπει να προσέξει λίγο περισσότερο την επιστροφή της Mercedes, τουλάχιστον για το πρωτάθλημα κατασκευαστών», ανέφερε ο Φοντάνα.

Η Scuderia δεν θέλει να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και ετοιμάζει δύο πακέτα αναβαθμίσεων για τους εναπομείναντες έξι αγώνες του 2022. Το χειρότερο δυνατό σενάριο για τους κόκκινους είναι να δουν τον Μαξ Φερστάπεν να αναδεικνύεται πρωταθλητής από τον επόμενο κιόλας αγώνα στη Σιγκαπούρη.

Από τη μεριά της η Red Bull Racing δεν πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει όλους τους αγώνες που απομένουν στο 2022, όμως ο Φερστάπεν έχει αποδείξει πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

