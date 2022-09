O Λιούις Χάμιλτον μίλησε για τη μέχρι τώρα σχέση του με τον Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ και την αντιμετώπιση που αυτός έχει απέναντι στους οδηγούς της F1.

Λίγες ημέρες μετά το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, η προεδρία της FIA άλλαξε χέρια, με τον Ζαν Τοντ να δίνει τη θέση του στον Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ. O νέος πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας υποσχέθηκε πως θα βελτιώσει την εικόνα της Formula 1, ενώ υπό την καθοδήγηση του ολοκληρώθηκε η έρευνα για τους τελευταίους γύρους του 2021, που έκριναν με αμφιλεγόμενο τρόπο τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Μετά το πέρας του Grand Prix Ιταλίας, η FIA ανακοίνωσε πως θα συγκληθεί σύνοδος κορυφής με τις ομάδες της Formula 1 και τους μετόχους του σπορ. Εκτός από αυτό, ανέφερε πως ο Σουλαγέμ έχει ήδη πραγματοποιήσει συνάντηση με τους οδηγούς ώστε να συζητήσουν για την κατεύθυνση που θα πάρει το σπορ τα επόμενα χρόνια.

Οι κινήσεις αυτές από τον πρόεδρο της FIA αρέσουν στον οδηγό της Mercedes-AMG, Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός μίλησε για τη σχέση του με τον νέο πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας και τη συνεργασία του Άραβα με τους οδηγούς.

«Δεν είναι εύκολος ρόλος για κανέναν και πιστεύω πως χρειάζεται χρόνος ώστε να τον συνηθίσεις, να χτίσεις σχέσεις και φυσικά να κάνεις αλλαγές. Το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι οι οδηγοί. Προσπαθούμε να χτίσουμε μία σύνδεση με τους οδηγούς, να είμαστε ενωμένοι ώστε να βοηθήσουμε να γίνουν καλύτεροι οι αγώνες. Θέλουμε να βοηθήσουμε την FIA και ο Μοχάμεντ είναι ιδιαίτερα ανοικτός. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει. Είμαι αρκετά συχνά σε επικοινωνία μαζί του αρκετά συχνά. Μιλάμε αρκετά. Έχει μεγάλο κίνητρο. Είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Αγωνιζόταν παλαιότερα κι εκείνος οπότε έχει ακόμη αυτό το σκεπτικό. Είναι επίσης ανοικτός και υποστηρικτικός προς τη διαφορετικότητα. Θέλει να συνεργαστεί μαζί μας στον τομέα αυτό. Είμαι χαρούμενος με αυτό», ανέφερε ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Με έξι αγώνες να απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν, ο Χάμιλτον δεν έχει κερδίσει ακόμη κάποιο Grand Prix. Αν δεν το καταφέρει, θα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που σε μία χρονιά δεν θα νιώσει τη γεύση της νίκης.

