Ένα πολύ ασυνήθιστο σκηνικό έλαβε χώρα στις κατατακτήριες δοκιμές της Moto3 στην Αραγκόν, με δύο μηχανικούς να αποκλείονται για δύο αγώνες.

Ο Άντριαν Φερνάντεθ της Tech3 KTM ετοιμαζόταν για να βγει στην πίστα στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αραγονίας. Όμως τη στιγμή που έβγαινε από το γκαράζ του, δύο μηχανικοί της ομάδας του Μαξ Μπιάτζι, Max Racing Team όχι μόνο παρεμπόδισαν τον Ισπανό, του πάτησαν και το φρένο.

Μάλιστα ο Φερνάντεθ στην προσπάθειά του να αποφύγει τους μηχανικούς, στόλαρε τον κινητήρα της μοτοσικλέτας του. Ως αποτέλεσμα δεν κατάφερε να βγει με αρκετό χρόνο να απομένει στη διαδικασία και περιορίστηκε στη 15η θέση στην τελική κατάταξη.

Το συμβάν έκανε αμέσως το γύρο των social media, με την Tech3 και το MotoGP να δημοσιεύει βίντεο με το εν λόγω συμβάν. Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη αν αναλογιστούμε πως ο Φερνάντεθ οδηγούσε για την ομάδα του Μπιάτζι το 2021.

Οι αγωνοδίκες της FIM πήραν πολύ σοβαρά το ζήτημα και εξέτασαν αμέσως το τι ακριβώς έγινε στο συμβάν αυτό. Ως αποτέλεσμα οι δύο μηχανικοί δέχθηκαν ποινή αποκλεισμού δύο αγώνων. Όμως αυτό θα ισχύσει για τα Grand Prix Ταϊλάνδης και Αυστραλίας, μιας και όπως αναφέρουν στο πόρισμά τους, τα χρονικά περιθώρια για τη Max Racing Team να βρει αντικαταστάτες για τον επόμενο αγώνα στην Ιαπωνία είναι πολύ στενά.

It gets crazier the more you watch it 🤯



This was the moment in #Moto3 Q2 that saw 2 mechanics slapped with a 2 race ban 💥#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/NCUGDbO5al — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 17, 2022

O ίδιος ο Μαξ Μπιάτζι τοποθετήθηκε επί του θέματος στο Twitter ζητώντας συγγνώμη για την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά των μηχανικών του. Μάλιστα τόνισε πως οι υπεύθυνοι θα υποστούν και τις ανάλογες συνέπειες.