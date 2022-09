O Τζακ Μίλερ με Ducati ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην Αραγκόν, με τα γκρουπ των κατατακτήριων δοκιμών να οριστικοποιούνται.

H δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Αραγονίας, με τον Τζακ Μίλερ της Ducati να είναι ο ταχύτερος αναβάτης στο FP3 με μία εξαιρετική επίδοση. Ο Αυστραλός έγραψε το 1:46,992 και ήταν ελάχιστα χιλιοστά μπροστά από τον teammate του, Πέκο Μπανάια, που βρήκε αρκετό χρόνο στο τέλος της διαδικασίας. Εντυπωσιακά μικρές ήταν οι διαφορές, με τις μοτοσικλέτες της Ducati να κυριαρχούν στις 5 πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Οι Μάρκο Μπεζέκι, Ενέα Μπαστιανίνι και Χόρχε Μαρτίν ήταν στο ίδιο δέκατο με τον Μίλερ, ενώ πίσω τους βρέθηκαν οι δύο εργοστασιακές KTM των Μπραντ Μπίντερ και Μιγκέλ Ολιβέιρα. Μόλις στην 8η θέση βρέθηκε ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, o οποίος όμως ήταν λιγότερο από τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από την ταχύτερη επίδοση.

Job done for @jackmilleraus 👏 The Aussie tops #MotoGP free practice! ✅ #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/rW4ikKtRPK

Την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Τακάκι Νακαγκάμι της LCR και Άλεξ Ρινς της Suzuki, με τον Ισπανό να έχει μάλιστα πτώση στο τέλος της διαδικασίας. Οι παραπάνω οδηγοί έχουν το απευθείας εισιτήριο για το Q2 αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σοκ στην ομάδα της Aprilia, με τους Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μάβερικ Βινιάλες να μην γράφουν ανταγωνιστικούς χρόνους. Μάλιστα ο δεύτερος δεν κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο του από την Παρασκευή. Εκτός 10άδας βρέθηκε και ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος ολοκλήρωσε στη 12η θέση και μένει να δούμε τι μπορεί να κάνει στις κατατακτήριες, στην επιστροφή του στο MotoGP. Πολλές ήταν οι πτώσεις στο τέλος της διαδικασίας, με συνολικά έξι αναβάτες να έχουν πτώση στο FP3.

Front folded, elbow on the ground, foot off the peg... 🤯@marcmarquez93 is BACK! 💪#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/clGjKjLzoz