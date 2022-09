Μπορεί φέτος να έχει και νίκη στο ενεργητικό του αλλά ο οδηγός της Ferrari στην F1, ξεχωρίζει την εμφάνιση στη Μόντσα. Ακολουθεί το γιατί!

Μπορεί η Scuderia Ferrari να μη κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη στο Grand Prix της Μόντσα, με τον Σαρλ Λεκλέρ να μένει δεύτερος στην τελική κατάταξη και στην περίπτωση του Κάρλος Σάινθ να έμεινε εκτός βάθρου, ωστόσο υπήρχε ικανοποίηση στο στρατόπεδό της.

Αν στο τέλος του αγώνα είχαμε έστω κάποιους γύρους δράσης (κι όχι φινάλε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας), θα ήταν εξαιρετικά πιθανό να έχει δύο αυτοκίνητα στο πάντα φαντασμαγορικό βάθρο του «Ναού της Ταχύτητας».

Όμως ο Σάινθ έμεινε τέταρτος, αποτέλεσμα που αφήνει γλυκόπικρη γεύση. Από τη μία θα ήθελε πολύ να κερδίσει αυτή τη μία επιπλέον θέση έναντι της Mercedes του Τζορτζ Ράσελ, από την άλλη κέρδισε συνολικά 14!





Ο Ισπανός εκκίνησε μόλις 18ος λόγω ποινών στο grid για αλλαγή μονάδας ισχύος και όλος ο αγώνας του ήταν μία διαδικασία αναρρίχησης. Κι όχι μόνο έναντι πιο αργών συνδυασμών αφού μία από τις πρώτες προσπεράσεις του ήταν επί του Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing!

Δείτε όλες τις προσπεράσεις του 28χρονου Μαδριλένου, στο video που ακολουθεί…

Hey @ScuderiaFerrari, remember when you said you wanted to watch all Carlos' overtakes... 👀#F1 #Formula1 #ItalianGP