Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε τη μισή δουλειά στον πρώτο γύρο του Grand Prix της F1 στη Μόντσα.

Η αρχή λένε πως είναι το ήμισυ του παντός – δόγμα που φαίνεται πως βρήκε πλήρη εφαρμογή στην περίπτωση του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Ιταλίας. Ο Ολλανδός κατέκτησε τη νίκη που ήταν η πέμπτη συνεχόμενη μετά από Γαλλία, Ουγγαρία, Βέλγιο και Ολλανδία, επιτρέποντάς του να ξεφύγει στη βαθμολογία.

Όμως πριν την εκκίνηση στη θρυλική Μόντσα, τα πράγματα δεν έδειχναν τόσο απλά για τον 24χρονο. Η ποινή 5 θέσεων που κουβαλούσε για αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης στην RB18, τον τοποθέτησε στην έβδομη θέση του grid. Αυτό που ακολούθησε, ίσως να μην το περίμενε ούτε κι ο ίδιος.

Max Verstappen absolutely nailed his start at Monza ⏱🇮🇹 #ItalianGP @awscloud #F1Insights pic.twitter.com/Rc2jqoqwbL

Ο Ολλανδός είχε χρόνο αντίδρασης 0.350 δευτερόλεπτα όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ενώ του πήρε μόλις 5.01 δευτερόλεπτα για να αναπτύξει ταχύτητα της τάξης των 200 χιλιομέτρων/ώρα.

Πέρασε τη McLaren του Λάντο Νόρις (που έκανε πολύ κακή εκκίνηση) και την Alpine του Φερνάντο Αλόνσο πριν φτάσει στο πρώτο chicane του σιρκουί του ιταλικού Βορρά, πριν το τρίτο chicane πέρασε την Scuderia AlphaTauri του Πιερ Γκασλί ενώ επιστρέφοντας στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, άφησε πίσω του και τη Μακλάρεν του Ντάνιελ Ρικιάρντο.

It doesn't really matter where Max starts! 😃#ItalianGP @redbullracing pic.twitter.com/Z3TPusvPUa