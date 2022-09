To νέο hypercar της γερμανικής εταιρείας θα κάνει τελικά το 2023 το επίσημο ντεμπούτο του σε πραγματικές συνθήκες αγώνα.

Η σύγχρονη, χρυσή εποχή των αγώνων αντοχής έχει ξεκινήσει να θέτει τα θεμέλιά της με τη δημιουργία της κατηγορίας Hypercar. Μία νεοσύστατη κατηγορία, με δύο υπόκατηγορίες που αναμένεται να μας χαρίσουν ατελείωτες ώρες δράσης. Από το 2023 οι αριθμοί αξιόμαχων συμμετοχών στα grid της κορυφαίας κατηγορίας αναμένεται να εκτοξευθούν, με πληθώρα κατασκευαστών να «μπαίνει» στο παιχνίδι.

Η Porsche είναι μία εξ’ αυτών, με τη γερμανική φίρμα να βρίσκεται στη φάση δοκιμών του LMDh αγωνιστικού της το οποίο βάφτισε 963. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνυπήρχε παράλληλα με το πρότζεκτ της Formula 1, πριν αυτό καταρρεύσει. Το νέο «όπλο» των Γερμανών έχει πραγματοποιήσει αμέτρητους γύρους σε διάφορες πίστες σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Στις 10 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένος ο τελευταίος αγώνας του WEC στο Μπαχρέιν κι εκεί αναμέναμε να δούμε την Porsche να συμμετέχει με την 963. Η FIA και η ACO, επιτρέπουν στους κανονισμούς τη συμμετοχή αγωνιστικών LMDh από φέτος, δίχως αυτά να περάσουν την επίσημη ομολογκασιόν, όμως η γερμανική φίρμα αποφάσισε να περιμένει.

Ο λόγος είναι διότι τα πρωτότυπα 963 βρίσκονται στις ΗΠΑ για δοκιμές σε διάφορες πίστες. Η Team Penske που διαχειρίζεται την εργοστασιακή ομάδα της Porsche, θα αγωνιστεί με δύο διαφορετικά πληρώματα μηχανικών και οδηγών στο WEC και την IMSA. Με τον τρόπο αυτό η ομάδα ευελπιστεί να μαθαίνει καλύτερα/ταχύτερα το νέο της πρωτότυπο για το νέο της ταξίδι στα κορυφαία πρωταθλήματα αντοχής.

