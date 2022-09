Ο Λιούις Χάμιλτον συνέκρινε τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Αγώνα στη Μόντσα με αυτές στο Άμπου Ντάμπι του 2021.

Το γεγονός πως το Grand Prix Ιταλίας του 2022 ολοκληρώθηκε υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο. Από οδηγούς, ομάδες μέχρι και τους οπαδούς, οι οποίοι αποδοκίμαζαν τους χειρισμούς της Διεύθυνσης Αγώνα, που άφησε την Aston Martin Vantage στην πίστα διότι δεν είχε απομακρυνθεί έγκαιρα η McLaren MCL36 του Ντάνιελ Ρικάρντο.

Tη δική του άποψη σχετικά με το τι πιστεύει για τον τρόπο που τελείωσε το GP Ιταλίας έδωσε ο οδηγός της Mercedes-AMG, Λιούις Χάμιλτον. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εστίασε στο γεγονός πως ακολούθησαν τους κανονισμούς από τη Διεύθυνση Αγώνα κάτι που του έφερε στο μυαλό.

«Πάντα όταν υπάρχει αυτοκίνητο ασφαλείας μου φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις. Έτσι είναι οι κανονισμοί, έτσι πρέπει να ερμηνεύονται. Μόνο μία φορά στην ιστορία του σπορ δεν εφάρμοσαν τους κανονισμούς όπως σήμερα και ήταν ο αγώνας που άλλαξε το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος», ανέφερε ο 37χρονος στο Sky Sports.

Five in a row for @Max33Verstappen 🤯



How many more wins for the Dutchman before the end of 2022?#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/OZrycymiau