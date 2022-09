O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Μόντσα.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το FP3 του Grand Prix Ιταλίας στην πίστα της Μόντσα για τη Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο ταχύτερος οδηγός πριν από τις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Ολλανδός οδηγός σημείωσε με τη μαλακή γόμα ελαστικών χρόνο 1:21,252 και ήταν πάνω από τρία δέκατα ταχύτερος του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Κατώτεροι των περιστάσεων οι Σέρχιο Πέρεζ και Κάρλος Σάινθ, οι οποίοι όμως έχουν το μυαλό τους στον αγώνα και όχι στην pole position, λόγω των ποινών που έχουν. Πολύ δυνατή δείχνει να είναι η Alpine με τον Φερνάντο Αλόνσο να είναι μπροστά από τους οδηγούς της McLaren και της Mercedes.

De Vries is ready for FP3... and his Grand Prix debut weekend 👊#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/aDlAEYamON — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

Ας δούμε τι έγινε αναλυτικά στο FP3 του Grand Prix Ιταλίας. Στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας επικρατούσε ησυχία στην πίστα. Μόνο ο Πέρεζ σημείωνε γρήγορα περάσματα, με τον Μεξικανό να είναι στη μέση γόμα. Στη Red Bull Racing εστίαζαν στην αξιολόγηση του set-up και την ίδια τακτική ακολούθησαν κι άλλες ομάδες. Η Mercedes έβαλε πολλά καύσιμα στα μονοθέσια των Χάμιλτον και Ράσελ, οι οποίοι έκαναν μια μικρή προσομοίωση αγώνα.

Ο Φερστάπεν έγραψε τον ταχύτερο χρόνο με τη μέση γόμα στο 1:21,892 και πίσω του ήταν ο Λεκλέρ, λιγότερο από ένα δέκατο μακριά. Δυναμική ήταν και η εμφάνιση του Αλόνσο στην πρώτη 5άδα, όμως κανένας δεν είχε πιέσει στο όριο ελαστικά και μονοθέσιο προς ώρας. Στο πρώτο μισό της διαδικασίας είδαμε αρκετούς οδηγούς να εμποδίζουν άλλους, με τον Μπότας να αποφεύγει τελευταία στιγμή τον Σάινθ στη στροφή 1.

Τα προβλήματα δεν έλειψαν για τις Ferrari και Haas. O Σάινθ είχε πρόβλημα με την αντλία καυσίμου, όμως οι μηχανικοί το έλυσαν γρήγορα και ο Ισπανός επέστρεψε στην πίστα. Στο γκαράζ της αμερικανικής ομάδας το μονοθέσιο του Σουμάχερ είχε κάποιου είδους πρόβλημα και ο Γερμανός είχε μείνει στα pit, χάνοντας ακόμη περισσότερο πολύτιμο χρόνο.

Στα τελευταία 15 λεπτά είδαμε τις ομάδες να στέλνουν στην πίστα τους οδηγούς τους με φρέσκο σετ μαλακής γόμας. Ο Φερστάπεν έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στη διαδικασία με το 1:21,252, με τον Λεκλέρ να είναι πάνω από τρία δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός του. Ο Πέρεζ ήταν ακόμα πιο αργός από τους δύο, αλλά ακόμα πιο αργός ήταν ο Σάινθ.

Όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί ήταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά από τον ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας, με την Alpine να είναι αυτή που ξεχώριζε μπροστά από τις McLaren και Mercedes. Στην πίστα βγήκε και ο Σουμάχερ, ο οποίος δεν είχε γράψει διψήφιο αριθμό γύρων μέχρι τώρα στο τριήμερο. Η πρώτη του πραγματική προσπάθεια ήταν πιο αργή από των δύο Aston Martin που δείχνουν να δυσκολεύονται ιδιαίτερα. Στη δεύτερη προσπάθειά του, κατάφερε να ξεπεράσει και τα δύο πράσινα μονοθέσια, ενώ το ίδιο έκανε και ο teammate του, Κέβιν Μάγκνουσεν.

Nyck de Vries finds the gravel at Turn 7 as he gets to grips with the Williams#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/YOZgurMTvU — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε δίχως ιδιαίτερα προβλήματα, με τον Τσουνόντα να είναι αυτός που βελτίωσε την τελευταία στιγμή και ανέβηκε 8ος. Κάποιοι οδηγοί ήταν στην πίστα με πολλά καύσιμα, κάνοντας τις τελευταίες ετοιμασίες τους πριν από τις κατατακτήριες και το μεγάλο αγώνα.

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 16:40.

Αποτελέσματα GP Ιταλίας FP3

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com