Η ιταλική ομάδα γιορτάζει τα 75 χρόνια της και θα εμφανιστεί στο GP Ιταλίας με επετειακό βάψιμο στα μονοθέσιά της.

Μία πολύ ιδιαίτερη έκπληξη ετοίμασε η Scuderia Ferrari για το Grand Prix Ιταλίας. Η ιταλική ομάδα άλλαξε το χρωματισμό της F1-75, ενώ οι φόρμες και τα κράνη των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ θα είναι επίσης διαφοροποιημένα.

Θέλοντας να γιορτάσει τα 75 χρόνια από την ίδρυσή της, η Scuderia «έντυσε» με κίτρινες πινελιές το μονοθέσιό της. Το κίτρινο είναι το επίσημο χρώμα της Μόντενα, από την οποία κατάγεται ο ιδρυτής της, Έντσο Φεράρι, και συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της ιταλικής φίρμας. Η κίνηση αυτή της Ferrari στον εντός έδρας αγώνα της συμπίπτει και με τον εορτασμό 100 χρόνων της πίστας της Μόντσα. Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου θα πραγματοποιηθούν ορισμένες εκδηλώσεις με την ιταλική ομάδα να παίρνει μέρος.

Το κίτρινο χρώμα στην F1-75 βρίσκεται στο πλάι του halo, στο κάλυμμα του κινητήρα και στο πλαϊνό τοίχωμα της πίσω αεροτομής, ενώ οι αριθμοί των Λεκλέρ και Σάινθ στο ρύγχος έχουν επίσης την απόχρωση αυτή. Με κίτρινο χρώμα είναι επίσης τοποθετημένο το όνομα της Ferrari στην πίσω αεροτομή.

Μένει να αποδειχθεί αν το εορταστικό livery της ιταλικής ομάδας θα της φέρει την τύχη που χρειάζεται και μαζί με τη στήριξη των τιφόζι να φτάσει στη νίκη στο Grand Prix Ιταλίας. Το έργο της θα είναι δύσκολο, μιας και στους τελευταίους αγώνες υστερεί σε απόδοση έναντι των Red Bull Racing και Mercedes-AMG, όμως ανέκαθεν η Μόντσα ως ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος, της δίνει την επιπλέον ώθηση για ένα καλό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που η ιταλική ομάδα κερδίσει τον αγώνα, θα είναι η πρώτη της νίκη μετά το 2019 και η δεύτερη τα τελευταία 12 χρόνια.

Το νέο livery η Ferrari το αποκάλυψε μέσω του παρακάτω βίντεο στα social media.

