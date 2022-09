Ο Λούις Χάμιλτον ήταν έξαλλος με τη στρατηγική της ομάδας του στο Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Στους τελευταίους γύρους του GP Ολλανδίας, όταν βγήκε στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, ο Λούις Χάμιλτον βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα. Αυτό ήταν στρατηγική απόφαση της Mercedes, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν, που ήταν πρώτος μέχρι εκείνο το σημείο μπήκε στα pit για να βάλει μαλακά ελαστικά. Το ίδιο έκανε και ο Τζορτζ Ράσελ, που έπεσε πίσω από τον Ολλανδό, ενώ η Mercedes επέλεξε να αφήσει τον Χάμιλτον στην πίστα, που ήταν μεν πρώτος, αλλά με ελαστικά μεσαίας γόμας.

Το αποτέλεσμα ήταν με την επανεκκίνηση ο Φερστάπεν να τον περάσει εύκολα, καθώς η Red Bull είχε ανώτερη τελική ταχύτητα. Λίγο αργότερα όμως τον πέρασε και ο Ράσελ, που είχε πιο μαλακά ελαστικά, και τον έριξε στην 3η θέση.

Τότε ήρθε και η έκρηξη από τον Χάμιλτον, που μίλησε με την ομάδα του στον ασύρματο και χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα: «Δεν το πιστεύω πώς με 'μπιπ' έτσι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο θυμωμένος είμαι».

Lewis Hamilton is complaining on the Mercedes radio!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/inLLvQXqgE