Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari παραδέχθηκε τα λάθη της ιταλικής ομάδας στο Grand Prix της F1 στην Ολλανδία.

Για μία ακόμα φορά η Scuderia Ferrari είχε υψηλές προσδοκίες και στόχευε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, όμως αρκέστηκε στο χαμηλότερο σκαλί του βάθρου, με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι αυτός που τερμάτισε τρίτος στο Grand Prix της Ολλανδίας.

Όμως στο Ζάντβοορτ, η Ferrari είχε ένα συνδυασμό προβλήματα. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της, Ματία Μπινότο, ανάμεσα σε αυτά δεν ήταν η στρατηγική. Ήταν η ταχύτητα της F1-75 που δεν είναι αντίστοιχη αυτής των πρώτων αγώνων του 2022 και κυρίως, το τραγελαφικό πρώτο pit stop του Κάρλος Σάινθ.

Ο Ισπανός επισκέφτηκε το pit lane στον 15ο γύρο αλλά έμεινε στάσιμος για 12.7 δευτερόλεπτα, καθώς περίμενε να φέρουν ελαστικά για να τοποθετήσουν στο μόνοθέσιό του.

LAP 15/72



Sainz pits but it's a slow stop 😫



Looks like the fresh left rear tyre wasn't ready to go on the car.



Meanwhile behind, Perez is unable to avoid a wheel gun lying on the ground.#DutchGP #F1 pic.twitter.com/axMZUUuFjX