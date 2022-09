O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του δέκατου-τέταρτου Grand Prix F1 που διεξάγεται στο Ζάντβορτ.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ολλανδίας με τη Scuderia Ferrari να παραμένει στην κορυφή της κατάταξης στο FP3, με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι και πάλι ταχύτερος όλων. Ο Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:11,632 και ήταν για λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του Τζορτζ Ράσελ της εντυπωσιακά γρήγορης Mercedes.

Αρκετά βελτιωμένη η κατάσταση στις τάξεις της Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να ολοκληρώνει στην 3η θέση, όμως δεν έχει την ταχύτητα προς ώρας να απειλήσει τους κόκκινους. Βέβαια όλα μπορούν να αλλάξουν στις κατατακτήριες, όπου θα έχουμε τρεις ομάδες να διεκδικούν την pole position και οι εκπλήξεις είναι δεδομένες!

Ας δούμε τι έγινε αναλυτικά στο FP3 του Grand Prix Ολλανδίας. Με το που ξεκίνησε η διαδικασία, είδαμε τον Σέρχιο Πέρεζ να βγαίνει στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Η βελτίωση στην απόδοση της Red Bull Racing είναι πολύ σημαντική, διότι την Παρασκευή ήταν πίσω από τις Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin και Alpine σε απόλυτο χρόνο.

No.1 is back in P1 ☝️@Max33Verstappen starts his Saturday off by topping the times by 0.6s in the early laps of FP3 ⏱️#DutchGP #F1 pic.twitter.com/hOJ3g7wyZ0