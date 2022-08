Ο Σεμπάστιαν Φέτελ αναρωτιέται τι μπορούσε να κάνει καλύτερα στο GP Βελγίου και τονίζει τη μεγάλη αδυναμία της Aston Martin φέτος.

Ο πρώτος αγώνας μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1 εξελίχθηκε με πολύ θετικό τρόπο, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να τερματίζει στην 8η θέση στο GP Βελγίου. Ο Γερμανός ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα μέσα στους βαθμούς κι έδινε μάχη με τις δύο Alpine, όμως η στρατηγική της ομάδας του δεν του επέτρεψε να τις κερδίσει. Επιπλέον, στον πρώτο γύρο του αγώνα στο Σπα, ο 35χρονος έβγαλε εκτός πίστας τον teammate του, Λανς Στρολ, ο οποίος έχασε πολλές θέσεις και τερμάτισε εν τέλει στην 11η θέση. Οι δύο AMR22 εκκίνησαν εντός 10άδας λόγω ποινών για αλλαγή κινητήρων επτά οδηγών.

Το μονοθέσιο της Aston Martin έχει πολλές αδυναμίες και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο Φέτελ με δηλώσεις του στο F1.com: «Το κλειδί είναι οι κατατακτήριες δοκιμές, διότι όταν είμαστε ψηλά έχουμε πολύ καλό ρυθμό αγώνα, είμαστε πολύ δυνατοί. Πρέπει να καταφέρουμε να ανέβουμε ψηλά, αλλά δεν έχουμε την ταχύτητα στις κατατακτήριες. Αυτή είναι η αχίλλειος πτέρνα μας. Προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και ελπίζω να έχουμε καλή εμφάνιση στον επόμενο αγώνα».

Ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε επίσης για τον αγώνα του στο Βέλγιο και τόνισε το λάθος που έκανε στους τελευταίους γύρους: «Είχαμε πολύ καλό ρυθμό αγώνα στο Βέλγιο, ειδικά με φθαρμένα ελαστικά. Ήμασταν εντάξει με το να μένουμε με φθαρμένα ελαστικά. Ο πρώτος γύρος ήταν καλός και μπορούσα να παλέψω με τις Alpine. Δυστυχώς πέρασα τον Γκασλί στο λάθος σημείο και ο Έστεμπαν μπορούσε να επωφεληθεί εύκολα. Έκανα ένα λάθος και μετά με “έφαγαν” και οι δύο, οπότε ήμουν άτυχος».

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Aston Martin βρίσκεται πλέον 10 βαθμούς πίσω από την έβδομη Haas στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και πέντε πίσω από την όγδοη Scuderia AlphaTauri.

