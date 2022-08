Ο Σαρλ Λεκλέρ ανέλαβε την ευθύνη για την ποινή 5 δευτερολέπτων, που τον έφερε πίσω από τον Φερνάντο Αλόνσο στα τελικά αποτελέσματα του GP Βελγίου.

Η Formula 1 επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από τέσσερις εβδομάδες διακοπής για το καλοκαιρινό διάλειμμα, με το Grand Prix Βελγίου να σηματοδοτεί την έναρξη του μοναδικού triple header της φετινής σεζόν. O αγώνας αυτός έμελλε να αποδειχθεί ακόμη μία δύσκολη πρόκληση για τη Scuderia Ferrari.

Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε το πιο δύσκολο έργο εκκινώντας από τη 15η θέση, ενώ μία ζελατίνα που κόλλησε στην εισαγωγή αέρα του εμπρός δεξιού του φρένου, του στέρησε τη δυνατότητα να παλέψει για το βάθρο. Μάλιστα στον 42ο γύρο του αγώνα, η Ferrari έφερε τον Μονεγάσκο στα pits για αλλαγή ελαστικών ώστε να σημειώσει τον ταχύτερο γύρο και να πάρει τον έναν επιπλέον βαθμό. Ωστόσο ο Λεκλέρ υπερέβη το όριο ταχύτητας του pit-lane και δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων, η οποία τον έριξε στην 6η θέση της κατάταξης.

Για το συμβάν αυτό, ο 24χρονος πήρε την ευθύνη πάνω του: «Για να είμαι ειλικρινής, μετά την εκκίνηση είχα πολλές ελπίδες, αλλά μετά είχαμε το πρόβλημα με τη ζελατίνα στα φρένα. Έπρεπε να κάνουμε pit-stop και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Γνώριζα πως θα ήταν δύσκολα τα πράγματα από εκείνο το σημείο κι έπειτα, αλλά η 6η θέση είναι το αποτέλεσμα, με τα όσα έγιναν στο τέλος. Το να μπαίνεις με περισσότερα χιλιόμετρα στο pit-lane από το επιτρεπτό δεν είναι ατυχία. Είναι δική μου ευθύνη, έκανα εγώ λάθος».

Ωστόσο τα πράγματα μπορεί να μην είναι όπως φαίνονται. Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Ματία Μπινότο, μετά το τέλος του αγώνα, οι αισθητήρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών δυσλειτουργούσαν. Οι εφεδρικοί αισθητήρες όπως δήλωσε ο Ιταλός έδειξαν πως ο Μονεγάσκος κινούνταν με 81 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα που είναι το όριο.

O Κάρλος Σάινθ από τη μεριά του, παρά το γεγονός πως εκκίνησε από την pole position, τερμάτισε σχεδόν μισό λεπτό πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε τον αγώνα 14ος. Η F1-75 είχε έντονη φθορά στα ελαστικά της και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα απειλούνταν από τη Mercedes W13 του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος τερμάτισε δύο δευτερόλεπτα πίσω από τον Ισπανό.

Waking up this morning motivated to keep pushing 👊#essereFerrari 🔴 #BelgianGP pic.twitter.com/nhY2GOEzjd