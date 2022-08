Μετά τον θρίαμβο στο Βέλγιο, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 εκθείασε την απόδοση του μονοθεσίου της Red Bull Racing.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος της φετινής επίσκεψης της Formula 1 στην θρυλική πίστα του Σπα-Φρανκορσάμπ. Επικράτησε στις κατατακτήριες δοκιμές αλλά παρότι η ποινή για αλλαγή υβριδικής μηχανής τον έριξε στην 14η θέση του grid, δεν είχε κανένα πρόβλημα να αναρριχηθεί στην κατάταξη και να φτάσει στην ένατη φετινή νίκη του.

Μετά τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία του στο Βέλγιο (αν και η περυσινή ήταν… μισή), ο Ολλανδός άνοιξε το βαθμολογικό του προβάδισμα στους 93 πόντους, με δεύτερο πια στη βαθμολογία τον teammate του Σέρχιο Πέρεζ.

