Μπορεί να εκκινεί από την pole position στον αγώνα της F1 στο Σπα, όμως ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari προβληματίζεται από την ταχύτητα της Red Bull Racing.

Στις κατατακτήριες δοκιμές του Βελγίου άλλος σημείωσε τον ταχύτερο γύρο και άλλος κέρδισε στην πρώτη θέση στο grid του αγώνα. Η ποινή που δέχτηκε ο Μαξ Φερστάπεν για αλλαγή κινητήρα στην RB18 προβιβάζει τον Κάρλος Σάινθ στην pole position. Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari γνωρίζει ότι όταν σβήσουν τα κόκκινα φώτα (4 μ.μ., ώρα Ελλάδας), θα έχει δύσκολη αποστολή.

Αρχικά απέναντι στον Σέρχιο Πέρεζ και ενδεχομένως στην εξέλιξη του αγώνα απέναντι στον Φερστάπεν. Και αυτό διότι η αυστριακή ομάδα δείχνει πολύ ταχύτερη από την ιταλική στην πίστα του Σπα. «Ο γύρος μου ήταν καλός. Είμαι χαρούμενος που θα εκκινήσω από την πρώτη θέση, προφανώς όχι όμως και τόσο όταν βλέπω την απόσταση που έχει ο Μαξ και η Red Bull Racing από εμάς. Πρέπει να συνεχίσουμε να “σκάβουμε” μέχρι να βρούμε γιατί είναι τόσο πολύ πιο γρήγοροι από εμάς σε αυτή την πίστα», ανέφερε ο Σάινθ.

Finishes P2, starts from pole



